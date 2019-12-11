Недвижимость

Ян Лузин о перезагрузке «ДСК», «умном» жилье и второй очереди ТРК «Акваполис»

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Эхономика», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 декабря. Гость студии - генеральный директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин. Ведущий Константин Калиниченко обсудил с ним широкий круг тем. ГК «ЛУГ» - стратегический участник регионального рынка девелопмента, один из флагманов региональной экономики. Компания из года в год демонстрирует уверенные темпы развития, в последние годы, вышла на новые рынки, активно инвестирует в новые проекты. Как удается работать в не самых простых экономических реалиях? Какие проекты реализуются уже сегодня, а что в ближайших и долгосрочных планах компании? Об этом и многом другом с гостем студии побеседовал Константин Калиниченко.

Константин Калиниченко: Ян Вячеславович, давайте начнем с общей характеристики псковского рынка недвижимости. Как сегодня приходится девелоперам? Сегодня трудные времена или есть ли тенденции к росту рынка недвижимости?

Ян Лузин: Рынок Пскова можно охарактеризовать двумя словами: во-первых, он инертный, а во-вторых - провинциальный, и, в принципе, он повторяет тренды Москвы и Петербурга. Если там идет развитие, то потом и Псков подтягивается. Если в Москве и Петербурге идет затухание, то эта тенденция тоже нас не минует. Девелоперам сейчас действительно нелегко. Уже давно такая тенденция, что себестоимость строительства уже достаточно давно растет, но цены корректироваться стали только в крупных городах. Причем, этот солидный рост был весьма заметен по 2019 году. На рост себестоимости строительства в том числе влияет и принятие 2014-го федерального закона. В Пскове цена пока не стала расти, поэтому времена для строителей сейчас тяжелые. В любом случае, это закон рынка: если себестоимость строительства растет, то и цена тоже потом растет, поэтому нас эта чаша тоже не минует. Поэтому могу сказать, что, если для застройщиков времена сейчас непростые, то для покупателей жилья сейчас самое удачное время для покупки.

Константин Калиниченко: То есть, уважаемые радиослушатели, если вы планируете приобретение жилья в обозримом будущем, возможно, есть смысл не откладывать покупку и не дожидаться, пока цены начнут расти вслед за московским и петербургским рынком недвижимости. Ян Вячеславович, возглавляемая вами ГК «ЛУГ» сегодня - стратегическое предприятие на инвестиционном рынке. Девелопмент, сфера услуг, прямые инвестиции - у вас очень обширное поле деятельности. 2019 год подходит к концу. Каким был этот года для вашей кампании? Какие проекты получилось реализовать, а что, может быть, не удалось?

Ян Лузин: Итоги года подводить еще рано, потому что год еще не закончился. А в целом год был для ГК «ЛУГ» неплохой, но достаточно тяжелый. Сложным он оказался для многих сфер бизнеса, предпринимателей. К сожалению, в стране продолжает сокращаться платежеспособность населения, доходы россиян оставляют желать лучшего, пока еще сказываются кризисные явления. Но мы работали, много сделали. Если коротко, сдан жилой дом в Великом Новгороде на улице Орловской, к концу текущего года в Пскове будет сдано два детских сада - на улицах Звездной и Народной. Завершается строительство жилых домов в Пскове (на ул. Кузбасской дивизии, 10, Крупской, 24, Ижорского батальона, 13, а также жилого комплекса «Парус de luxe» на Ольгинской набережной, 5) Заканчивается строительство дома в Луге (Ленобласть). Кроме того, начинаем строительство еще пяти жилых домов.

В этом году проведена реконцепция ТРК «Акваполис». Многие знают, что от нас уехал якорный арендатор «Spar» в связи со своими трудностями, но на его месте возникнут новые, даже более интересные, форматы. Еще одно из достижений последнего времени - завершен первый этап модернизации АО «ДСК»: установлено новое оборудование, внедрены новые технологии. Так что сделано многое. Могли бы сделать еще больше на родной Псковской земле, но состояние экономики пока этому не способствует. Но будем стараться.

Константин Калиниченко: Ян Вячеславович, с июля 2019 года в вступил в силу 214-й федеральный закон, который фактически ликвидировал долевое строительство. Застройщик теперь должен иметь достаточное количество оборотных средств, чтобы самостоятельно, без привлечения средств жильцов, достроить дом. В то же время мы знаем, что девелоперы в регионах в значительной степени опирались именно на «долевое строительство» и привлечение средств на ранних этапах строительства объекта. Насколько сильно новые законодательные нормы меняют конъюнктуру на рынке жилья и ударит ли это по рынку девелопмента, по стоимости жилья? Насколько эффективно показала себя система эскроу-счетов? Есть ли перспективы у псковских застройщиков в таких условиях?

Ян Лузин: Действительно, с 1 июля 2019 года мы живем в рамках нового 214-го закона, о долевом участии в строительстве. Закон спорный, по нему много было полемики. Цель у него благая - защитить покупателей квартир и не допустить появления обманутых дольщиков. Суть закона следующая: если раньше деньги дольщиков в процессе строительства получал застройщик и использовал их на строительство, то теперь все средства дольщиков должны быть положены на специальный эскроу-счет в уполномоченном банке, и застройщик сможет получить их только после окончания строительства и сдачи дома. Это говорит о том, что запас собственных средств у застройщиков должен быть гораздо больше. Они должны или иметь такие средства, или получать кредиты. А если средств не хватит, то соответственно покупатели могут забрать свои средства у банка. Поэтому для всего строительного сектора этот закон - очень большое испытание, поскольку с его вступлением в силу проекты стали более капиталоемкие. А какие перспективы в таких условиях? Надо жить, надо работать. Я считаю, перспективы будут или у таких застройщиков, которые, помимо опыта, знаний и технологий, обладают большим запасом оборотных средств, или которые умеют работать с банками и привлекать кредиты. Считаю, большинство псковских застройщиков должны справиться с этой задачей. Мы тоже заранее подготовились к этому закону. Ряд проектов мы достраиваем по старой модели, а остальные строим в рамках нового закона. Это сложно, но, надеюсь, все застройщики справятся.

Константин Калиниченко: Несколько лет назад вы приобрели псковский ДСК. Мы прекрасно понимали, что как предприятие ДСК очевидно не соответствовал требованиям времени и актуальным трендам строительства. Имелись долги, которые ДСК не имел возможности погасить, и предприятие стояло перед прямой угрозой ликвидации. Вероятно, многие отговаривали вас от инвестирования в это предприятие, но прошло время, ДСК работает. Как вы сегодня оцениваете эту покупку?

Ян Лузин: Когда нам сделали предложение приобрести «ДСК», мы еще не знали всего масштаба бедствий. На заводе были огромные долги - более 300 млн рублей, предприятие было в предбанкротном состоянии. Еще месяц - два - и оно не смогло бы рассчитываться по долгам, и люди оказались бы на улице, пошли бы очень нехорошие процессы. Но мы вошли в предприятие, привлекли кредиты, смогли погасить все долги и провели масштабную модернизацию предприятия. На тот момент оборудование было старинное и имело критическую степень износа. Кроме того, предприятие выпускало одну устаревшую 121-ю серию. Предприятие было буквально в шаге от того, чтобы прекратить существование. Нами была поставлена амбициозная задача сохранить завод и сделать его максимально современным. Пока эффективность этой покупки оценивать сложно. Главное, что мы сохранили завод для псковичей.

Константин Калиниченко: Ряд экспертов специальных изданий в области девелопмента называют псковский ДСК одним из наиболее быстроразвивающихся предприятий строительной индустрии северо-запада РФ. Благодаря чему вам удалось буквально за пару лет превратить этот «обломок советской эпохи» в передовое предприятие? В чем суть модернизации с технической точки зрения? Поясните, если это возможно, и с точки зрения системы менеджмента.

Ян Лузин: В рамках модернизации ДСК было практически полностью заменено оборудование и внедрены новые технологии. Подходили мы к этому по-научному. Я лично проезжал несколько эффективных заводов в Германии и Финляндии. Затем немецкие консультанты разработали проект, а специалисты из Петербурга проходили с нами весь процесс модернизации. Если раньше на заводе производилась только одна устаревшая серия, то теперь там стоит совершенно другое оборудование. Теперь мы можем делать железобетон и строить дома практически с любыми планировочными решениями в зависимости от спроса. Теперь завод производит не серии, он очень гибкий, может подстроиться под любое решение в зависимости от спроса, от региона, от того, как будет меняться предприятие. Кроме того, выросла производительность: если раньше завод при полной загрузке мог выпускать до 60 тыс. кв. м жилья в год,то теперь - до 100 тыс. кв. м. Так что, были бы заказы. - предприятие готово.

Константин Калиниченко: На самом деле, мне кажется, это очень серьезный шаг вперед в нашем жилищном строительстве. Народ у нас, как принято по инерции считать, непритязательный и готов довольствоваться тем, что есть. На самом деле, вот нет у меня на этот счет никаких сомнений, давно сформировалась потребность именно в комфортном жилье, где и планировки индивидуальные, и материалы качественные. Будем наблюдать, как подобный жилой фонд постепенно будет появляться в нашем городе, наполненном типовыми старыми проектами... В продолжение этого разговора, показательным, по мнению наблюдателей, является выстраивание партнерских отношений со шведской компанией «Bonava». Это один из лидеров строительного рынка северных стран, а некоторое время назад она с активной экспансией вышла на российский рынок - в Петербурге активно строит. Чем получилось заинтересовать весьма придирчивых к качеству шведов?

Ян Лузин: Да, мы участвовали в конкурсе у такого серьезного заказчика, как «Bonava». Заинтересовали мы его двумя параметрами. Во-первых, безупречным качеством. Приезжали к нам их специалисты и удивлялись, как в таком маленьком провинциальном городе могут выпускать продукцию, которая ни в чем не уступает европейским аналогам. Ну и, конечно, мы заинтересовали партнеров умеренными по сравнению с Москвой ценами. Мы умеем выпускать продукцию незашкальной стоимости. И сейчас ДСК - один из самых технологически совершенных заводов в железо-бетонной индустрии на Северо-Западе.

Константин Калиниченко: Ян Вячеславович, псковичи часто критикуют Псков за то, что он несовременный, развивается по старым схемам и нормативам. Вы - один из ведущих застройщиков, во многом именно от вас зависит, каким будет облик Пскова на годы вперед. Как вы видите развитие Пскова, облик города? Какие тренды сегодня актуальны?

Ян Лузин: Каким будет облик города... Предсказывать - задача сложная, но попробую немножко заняться футурологией. У псковичей по-прежнему не хватает денег, поэтому цены в Пскове не могут быть слишком высокими - в таком случае попросту не будет спроса на недвижимость. В то же время Псков близок к Петербургу и Прибалтике. Люди все более мобильны, они путешествуют, видят качество жизни у соседей и тоже хотят соответствовать. Поэтому, хотим мы этого или нет, но стандарты качества будут меняться, их надо повышать, и на рынке недвижимости останется работать тот, кто быстрее найдет способы без глобального роста себестоимости менять качество к лучшему. Думаю, должны появляться более современные фасады и современные гибкие планировки. Мы уже сейчас стараемся предлагать максимальную палитру планировочных решений - как обычные квартиры, так и европланировки, где кухня совмещена с гостиной.

Третий тренд, которого следует придерживаться, - попробовать вести застройку так, чтобы парковки размещались не только во дворах, но и снаружи жилья, и здесь мы находим понимание с архитекторами. За этим, мне кажется, будущее. Также следует делать интересные дизайны мест общего пользования домов - входных групп и подъездов. Поэтому есть, куда расти и куда меняться. Поэтому тренд такой: все равно будет рост качества, а значит и комфорта проживания домах.

Константин Калиниченко: Общественность у нас любит обвинять застройщиков в том, что они «уродуют город», пытаются строить в историческом центре, не обращают внимание на «виды», «панорамы» и прочие моменты. Возможно ли, на ваш взгляд, сегодня гармонично сочетать сохранение наследия и новые тренды в строительстве?

Ян Лузин: Да, вот это больной вопрос. Как только не клеймят застройщиков! «И здесь они пытаются что-то построить», «и здесь что-то не так построили»... Здесь, как всегда, есть две крайности, а истина где-то посередине. Одна крайность - когда компании пытаются застроить каждый свободный клочок земли, причем, кое-как - лишь бы получить прибыль. Я считаю, таких не ответственных застройщиков в Пскове пойти нет. Это, как правило, пришлые застройщики, не патриоты города, как было с домом на Народной. Думаю многие псковичи помнят эту эпопею. Пришел иногородний застройщик, быстро там что-то тяп-ляп сделал и уехал обратно, не достроив дом, а там предполагались квартиры для ветеранов. И тогда нас привлекла областная и городская администрации, и мы уже сами достраивали этот дом и отделывали квартиры для ветеранов. Это одна крайность - построить везде и кое-как.

А есть вторая - все запретить, законсервировать, закрыть и везде поставить панораму облика губернского города с разрушающимися памятниками. Кто это все проповедует? Мне кажется, те, кто не умеет созидать, но должен удовлетворять свое эго. И они это делают запретительными мерами. Но давайте обратимся к мировому опыту. В крупных городах памятники культурного наследия по-настоящему охраняют не там, где вблизи запрещается строить, а там, где их реставрируют, содержат в порядке, делая привлекательными для туристов. Во многих европейских городах мы видим эклектику - смешение стилей. Мы видим и старое, и новое, и все это должно быть чистое, ухоженное и отремонтированное. Я убежден, что в градостроительной политике надо находить «золотую середину». Тогда у нас могут и будут появляться памятники не только 17, 18 или 19-го, но и 21 века. Вот так надо строить.

Константин Калиниченко: Ян Вячеславович, в контексте актуальных трендов хотелось бы перейти уже к конкретным вашим проектам. Как продвигается реализация проекта «ЖК Парус Deluxe»? Не секрет, что этот участок находился в заброшенном состоянии и представлял из себя пустырь, поросший бурьяном, в историческом центре. Будет ли проведено современное благоустройство прилегающей территории жилого комплекса по окончании строительства?

Ян Лузин: Проект идет своим чередом и вошел в завершающую стадию: ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Мы фактически на финишной прямой. Благоустройство будет выполнено по высоким, современным стандартам, причем, мы взяли обязательство не только благоустроить территорию вокруг дома, но и по окончании строительства выполнить благоустройство на прилегающей территории. Будем стараться, чтобы все место смотрелось достойно. А вообще можно сказать, что проект уникальный. Это первый проект такого рода и, может быть, последний. Не только из-за места расположения, но и из-за набора инженерных систем, уровня отделки. В доме будет особая управляющая компания с консьерж-сервисом, система видеонаблюдения. Мы стремимся, чтобы дом был безопасный, комфортный, красивый. Надеюсь, псковичи будут им гордиться.

Константин Калиниченко: Ян Вячеславович, ГК «ЛУГ» первой начала реализовывать проекты комплексного освоения территории, когда жилая застройка поддерживается объектами социальной инфраструктуры. Планируете ли продолжать подобные проекты? И хотелось бы сделать акцент на проекте комплексного освоения территории Запсковья. Долгое время там был пустырь, но в последние 9 лет территория активно осваивается: проведены инженерные коммуникации, появилась современная инфраструктура микрорайона-кластера (детские, образовательные учреждения, спортивные и рекреационные пространства, цивилизованная торговля, планируется автобусный маршрут). Какие трудности вы преодолели на этом тернистом пути? Что еще предстоит сделать? И, завершая этот долгий вопрос, хотелось бы поговорить о новом проекте комплексного освоения территории - квартале «Smart». В чем его особенность и какие преимущества он предлагает для псковичей?

Ян Лузин: Да, мы первыми в Пскове начали проект комплексного освоения территории. Для Пскова это было совсем в новинку. До этого в нашем городе были точечные застройки, а мы взяли целый 12-й микрорайон. Было тяжело, многие говорили, что нам будет не справиться, но мы завершили. Сейчас строим ЖК «Европа», в Борисовичах, в 14-м и 15-м микрорайонах на Запсковье. Трудностей на пути реализации проекта комплексной застройки на Запсковье было много. Тем не менее, впервые в Пскове все магистральные сети сделали не с помощью города, как раньше, а при помощи частных инвестиций. Это была большая финансовая нагрузка, но мы с ней справились и подали хороший пример, как надо осваивать такие территории. Также мы будем строить детский сад в 14-м микрорайоне и, как многие жители города, ждем скорейшего запуска автобуса по улице Юности.

В 14-м и 15-м микрорайонах мы будем строить разные типы домов - и каркасно-монолитные, и панельные по новой технологии. Там реализуется новая концепция - ЖК «Smart». Почему «Smart»? Это будут умные планировки. Многие покупатели, когда мы с ними общаемся, спрашивают: «Вроде платим за квадратный метр, но вот здесь непонятный чулан, здесь коридор неоправданно увеличен, и здесь тоже «мертвые» зоны». Изучив лучший опыт Москвы и Санкт-Петербурга, наше проектное бюро разработало именно такие планировки, где каждый метр продуман и функционален. Надеюсь, именно такое жилье будет максимально востребовано у псковичей.

Константин Калиниченко: Давайте немного сменим вектор беседы. Сегодня много говорят о социально-ответственном бизнесе. Понятно, что бизнес - это не благотворительность, поэтому хотелось бы понять, как вы понимаете социальную ответственность бизнеса. Какие проекты ГК «ЛУГ» реализует в рамках именно социальной ответственности? И если это можно как-то перевести в рубли, то сколько ваша компания тратит на социальные проекты?

Ян Лузин: Я считаю, если ты живешь и ведешь бизнес в этом городе, то должен, помимо своих непосредственных обязанностей, помимо исполнения контрактов, уплаты налогов, нести еще и социальную ответственность. Если честно, мы никогда не считали суммы до копейки и не делали из этого какого-то пиара, но, раз вы задали вопрос, то скажу, что только за последние год-полтора мы потратили более 50 млн рублей безвозмездно на соцпроекты. Это бесплатные ремонты школ и детских садов, учреждений культуры, ремонт кровель, Также мы устанавливали воркаут площадки, оказывали финансовую помощь нашему футболу и сознательно, безвозмездно несли многие другие расходы. Считаю, что социальная ответственность - это правильно.

Константин Калиниченко: Ян Вячеславович, ГК «ЛУГ» активно участвует в строительстве социального жилья для детей-сирот и в программе расселения граждан ветхого жилья. Компания целенаправленно участвует в подобных проектах, потому что это выгодно, или здесь речь тоже о социальной ответственности? Получается у вас выполнять взятые на себя обязательства?

Ян Лузин: В последние годы наше предприятие принимает участие во всех социальных программах, которые ей предлагают. Так, в 2017 году компания участвовала в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, причем по модели, уникальной для нашего региона. Если раньше эти квартиры приобретались на бюджетные средства, то в этот раз мы впервые предоставили квартиры авансом на 200 млн рублей для расселения из ветхого жилья, а взамен получили право застройки нового микрорайона на Запсковье на 10 лет. Мы свои обязательства выполнили, квартиры предоставлены. В 2018 году мы также участвовали в программе расселения ветхого фонда, но уже в Великих Луках, и тоже выполнили все обязательства. Также участвовали в предоставлении жилья для детей-сирот в Пскове и тоже справились с обязательствами. В этом году мы тоже участвуем в программах и в Пскове, и в Великих Луках, и приложим все силы, чтобы заявленные обязательства выполнить.

Константин Калиниченко: Ян Вячеславович, вы представитель крупного бизнеса с очень большим опытом работы. Для успешного развития как конкретно ДСК, так и в целом регионального строительного рынка - какие факторы являются определяющими? И на чем, на решении каких задач сегодня следует прежде всего сосредоточиться и власти, и бизнесу в нашем регионе?

Ян Лузин: Чтобы завод ДСК был успешным и чтобы вообще предпринимательская деятельность была успешной, приносила пользу обществу и людям, нужно много составляющих. Не буду их все перечислять. Это и личность руководителя, и, конечно же, команда, потому что один в поле не воин, наличие правильных идей, бизнес-планов. Но вообще для регионального строительного бизнеса очень важна помощь городской, областной властей. Мы сейчас эту помощь и поддержку чувствуем. Внимание и поддержка со стороны губернатора к инвестиционным проектам в Псковской области для нас очень важна, и мы ее очень ценим. Что меня действительно тревожит и как предпринимателя, и как гражданина, который хочет, чтобы Россия и ее приграничные территории развивались, - это растущее давление контрольно-надзорной системы, потому что уже сейчас объем проверок и прочих контрольных мероприятий просто зашкаливает. Один мой знакомый предприниматель вообще считает, что остался один шаг до охоты на ведьм, когда весь этот репрессивно-контрольный аппарат в погоне за делами и отчетностью может почти полностью парализовать деловую активность, а следовательно и развитие экономики к России. Надеюсь, этого не произойдет.

А вот что касается нашей деловой активности и нашего вклада в региональную экономику, наша основная задача - привлечение инвестиций в регион. Я очень хочу, чтобы Псков развивался, и мы только от банков привлекли на развитие города более 2 млрд рублей. Это строительство объектов, создание рабочих мест. Введены такие объекты как «ПИК60», «Акваполис», модернизирован завод ДСК, ведется строительство домов, и все это здесь, на родной земле и для псковичей. И чтобы регион развивался, чтобы население росло, и жить было тут удобно, надо еще многое делать. Ведь, если на так называемых приграничных территориях коренное население начинает сокращаться, если демография будет отрицательная, то по таким землям, к сожалению, все больше будет возникать территориальных претензий, которые начинают предъявлять соседние государства. И мы помним по истории, чем это все заканчивается.

Константин Калиниченко: Здесь с вами полностью соглашусь. Действительно, подобные процессы ничем хорошим не заканчиваются. Недавно спикер эстонского парламента в очередной раз потребовал отдать Эстонии Печорский район, который эстонцы считают своим в соответствии с Тартуским мирным договором. Вроде как вопрос территориальных претензий уже давно закрыт, но это не мешает некоторым эстонским политикам периодически возвращаться к этому вопросу. И соглашусь с вами, что экономический, территориальный аспект, который вы затронули, редко принимается во внимание, но его необходимо тоже учитывать. К другим темам. ТРК «Акваполис», который входит в ГК «ЛУГ», сегодня активно меняется, появляются новые арендаторы, и хотелось бы обратить внимание, что на фоне тотальной экспансии «магнитов» и «пятерочек» в «Акваполисе» появится нестандартный для Пскова арендатор. Ян Вячеславович, как вам удалось договориться с известными ритейлерами, чтобы в Пскове появился «Перекресток»?

Ян Лузин: «Акваполис» - самый большой объект нежилой недвижимости, реализованный в постсоветское время в регионе и самый большой торгово-развлекательный комплекс. Это динамичный проект, он активно меняется. Да, у нас новый арендатор. Вы знаете, что наш якорный арендатор, магазин «Spar», из-за внутренних финансовых проблем от нас ушел. И это не только у нас, но и в других регионах России. Мы приняли все меры для поиска нового оператора, причем, не типового формата. Судя по опросам, псковичи не хотели видеть в ТРК ни «Магнит», ни «Пятерочку». Эти магазины у большинства людей ассоциируются с магазинами у дома. Поэтому мы проводили интенсивные переговоры, чтобы привлечь нового, более качественного оператора, и привлекли, на наш взгляд, более интересный формат - «Перекресток». Надеюсь, он будет востребован псковичами.

Константин Калиниченко: Особое внимание псковичей привлекает проект «фермерского рынка». Не секрет, общий уровень и качество продукции наших магазинов оставляет желать лучшего. Что будет предлагаться на «фермерском рынке», какова его концепция и как там все будет устроено?

Ян Лузин: Кроме «Перекрестка», у нас открывается еще один новый проект. Мы называем его фреш-маркет. Он очень похож на фермерский рынок, но надеемся, что он будет более качественным. Концепция у него следующая: в нем одновременно должны разместиться операторы, которые традиционно присутствуют на продовольственных рынках, местные частные производители, фермеры и даже бабушки, которые хотят продать свою продукцию с сада и огорода. Кроме того, по периметру будут представлены магазины всех лучших местных производителей. Также в формате будет присутствовать кафе. Это комплексный, удобный формат с правильной концепцией, причем все это будет находиться под крышей с подземным паркингом. Это новый стандарт качества, и думаю, он должен найти своих покупателей и будет востребован у псковичей и гостей города.

Константин Калиниченко: Рядом с «Акваполисом», согласно решению администрации Псковского района, предстоит реализация масштабного инфраструктурного проекта. Насколько известно, ГК «ЛУГ» является инвестором проекта. Появилась информация, что впервые в нашей истории инвестор намерен, образно говоря, спросить псковичей и уже затем реализовать проект с учетом мнения жителей города. В это, честно говоря, непросто поверить…

Ян Лузин: По сути это будет вторая очередь «Акваполиса», но пока рано раскрывать все детали. Скажу только, что мы хотели бы реализовать такой проект, который в сравнении с другими малыми и средними городами России считался бы лучшим российским семейным центром. У нас много идей, что там должно быть: детские и семейные кафе, спортивные секции, кружки дополнительного образования, детский «Город профессий», развлекательная составляющая - аттракционы, качели-карусели, игры, возможно, каток. Идей у нас много, но хотелось бы, чтобы наши проектанты и креативщики работали не сами по себе, а вместе с псковичами, чтобы это стал по-настоящему народный проект, чтобы псковичи сами сказали, что хотели бы увидеть, где им хотелось бы всей семьей проводить время, чтобы и дети, и взрослые могли бы там найти себе занятие по душе. И, чем больше будет предложений и пожеланий, тем лучше. Ведь все это делается для псковичей. И пусть к нам едут туристы, нам будет, что показать и чем гордиться. Вообще я считаю, что после себя в родном городе надо оставлять что-то хорошее. Лишь бы помогали, не мешали.

Константин Калиниченко: Вот на этой оптимистичной ноте наш эфир подходит к концу. Ян Вячеславович, спасибо. Успехов, и пусть вам никто не мешает в реализации красивых и нужных проектов в нашем городе и за его пределами.