Экономика

Ян Лузин убежден, что «Перекресток» и фреш-маркет найдут своего покупателя

О новых проектах, которые в ближайшее время стартуют в ТРК «Акваполис», рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин.

По его словам, «Акваполис» - самый большой объект нежилой недвижимости, реализованный в постсоветское время в псковском регионе, и самый большой торгово-развлекательный комплекс. На смену якорному арендатору, магазину «Spar», который переживал внутренние финансовые проблемы, в ТРК появился новый арендатор - супермаркет «Перекресток», открытие которого состоялось сегодня, 10 декабря.

«Мы искали нового арендатора не типового формата. Судя по опросам, псковичи не хотели видеть у нас ни «Магнит», ни «Пятерочку». Эти магазины у большинства людей ассоциируются с магазинами у дома. Поэтому мы проводили интенсивные переговоры, чтобы привлечь нового, более качественного оператора, и привлекли, на наш взгляд, более интересный формат - «Перекресток». Надеюсь, он будет востребован псковичами», - отметил Ян Лузин.

Еще один новый проект, который будет реализован в ТРК «Акваполис», - фреш-маркет. «Он очень похож на фермерский рынок, но надеемся, что он будет более качественным. В нем одновременно должны разместиться операторы, которые традиционно присутствуют на продовольственных рынках, местные частные производители, фермеры и даже бабушки которые хотят продать свою продукцию с сада и огорода. Кроме того, по периметру будут представлены магазины всех лучших местных производителей. Также в формате будет присутствовать кафе. Поэтому это комплексный, удобный формат с правильной концепцией, причем, все это будет находиться под крышей с подземным паркингом», - рассказал Ян Лузин.

По его словам, фреш-маркет - это новый стандарт качества, который найдет своего покупателя и будет востребован.