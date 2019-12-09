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Общество

Новый детский сад на улице Звездной получит номер 5 и название «Академия детства»

10.12.2019 14:42|ПсковКомментариев: 0

Новый детский сад на улице Звездной в Пскове получит 5-й номер и название «Академия детства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ города Пскова.

Заместитель главы администрации города Александр Коновалов совместно с начальником городского управления образования Анной Кузыченко выехали на объект во вторник, 10 декабря, чтобы проконтролировать финишный этап работ и устранение ранее выявленных недочетов. Подрядчик заверил, что основные предписания уже устранены, и до конца года новый детский садик будет сдан в эксплуатацию.

Сад №5 станет самым большим дошкольным учреждением Пскова, он оборудован на 270 мест, включая 80 ясельных. Александр Коновалов подчеркнул, что с помощью открытия новых детских садов, в частности этого, город решает задачи по сокращению очередей в ясли-сады.

Бюджет строительства составил около 179 млн. рублей - федеральные средства были выделены в рамках нацпроекта «Демография». В кирпичном трехэтажном здании размещено 12 групповых секций, каждая из которых предусматривает наличие комнаты для игр, спальни, раздевалки, туалетной и буфетной комнат. В ясельной группе предусмотрено еще помещение для сушки верхней одежды и обуви.

Кроме того, учреждение оборудовано пищеблоком с самостоятельным входом, медицинским блоком, прачечной и гладильной, а также лифтами и пандусами во входных группах. На втором этаже расположились спортивный и музыкальный залы. Предполагается также, что помимо педагогов и воспитателей, с детьми будут работать психолог и логопед.

Прилегающая к детскому саду территория выстроена с учетом всех требований «Доступной среды», изобилует малыми архитектурными формами, качелями, горками и песочницами. Поверхность игровой зоны выполнена из полиуретана и является травмозащитной. Помимо этого, на территории предусмотрена крытая игровая зона.

Александр Коновалов отметил, что новый детский садик выполнен и оборудован «по последнему слову техники», а также соответствует всем новым стандартам и требованиям пожарной безопасности. «На протяжении месяца мы еженедельно выезжаем сюда, фиксируем ход работ и контролируем устранение недоделок, и уже совсем скоро садик «Академия детства» примет первых юных воспитанников», - заключил замглавы администрации Пскова.

Напомним, застройщиком является ГК «ЛУГ».

Источник: Псковская Лента Новостей
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