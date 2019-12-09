Общество

В почетную отставку проводили заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области

10 декабря коллектив Арбитражного суда Псковской области в торжественной обстановке проводил в почетную отставку судью, заместителя председателя суда Ларису Рутковскую. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили секретариате председателя Арбитражного суда Псковской области.

Председатель суда Федор Тимаев открыл торжественное совещание словами благодарности за проделанную работу, профессионализм и грамотное руководство коллегией. Далее слово для поздравлений было предоставлено председателю Арбитражного суда Северо-Западного округа Сергею Маркину, который отметил личные заслуги Ларисы Рутковской и вручил благодарность председателя Арбитражного суда Северо-Западного округа и благодарность полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном Федеральном округе.

Также поздравления в адрес Ларисы Рутковской прозвучали от исполняющего обязанности председателя Псковского областного суда Алексея Лебедева, председателя Совета судей Псковской области Игоря Панова, председателя Псковского гарнизонного военного суда Олега Лазарева и представителя Управления Судебного департамента в Псковской области.

Игорь Панов вручил почетную грамоту Совета судей Псковской области.

В ответном слове Лариса Рутковскую поблагодарила всех за совместную работу и за поздравления, прозвучавшие в ее адрес.

Лариса Геннадьевна Рутковская родилась в 1963 году, в 1987 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский университет) по специальности «правоведение». Стаж работы Ларисы Геннадьевны по юридической специальности составляет 33 года, в должности судьи - более 28 лет.

С августа 1990 года Лариса Рутковская работала государственным арбитром Государственного арбитража при Псковском облисполкоме. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 18.06.1992 № 3066-1 избрана председателем коллегии по рассмотрению экономических споров Арбитражного суда Псковской области, с июня 1995 года по 2013 год занимала должности судьи, председателя судебного состава. Указом президента Российской Федерации от 14.12.2013 № 913 назначена на должность заместителя председателя Арбитражного суда Псковской области на 6-летний срок полномочий, возглавляет коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.