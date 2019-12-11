Общество

При переводе земель из одной категории в другую следует проводить историко-культурную экспертизу - Виктория Деркач

При переводе земель из одной категории в другую следует проводить историко-культурную экспертизу. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, такое мнение на пресс-конференции 11 декабря высказала начальник отдела по организации и координации работ по сохранению объектов археологического наследия ГБУК ПО АЦПО Виктория Деркач.

По ее словам, в Псковской области множество археологических памятников, границы которых не определены, и в определенной степени это ставит под угрозу их сохранность. В случае проведения историко-культурной экспертизы специалисты будут заранее знать, есть на том или ином участке памятники археологии или нет.

«Если при проведении экспертизы выявляется памятник археологии или определяются границы существующего памятника, эти сведения сразу попадают в органы охраны памятников и заносятся в реестр, поэтому человек будет изначально иметь сведения, какие обременения имеет участок и какие финансовые и правовые последствия грозят ему как собственнику, - пояснила Виктория Деркач. - Приобретаю землю, человек должен понимать, что он берет и какие последствия его ждут».

По ее мнению, в Псковской области необходима дальнейшая планомерная работа по определению уже известных памятников археологии. «По сути 2084 известных памятников археологии, границы которых не определены, - это мина замедленного действия, и на каком участке она рванет, остается догадываться», - отметила она.