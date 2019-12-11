Общество

Псковские археологи поблагодарили волонтеров за участие в археологических экспедициях

Псковские археологи поблагодарили волонтеров за участие в археологических экспедициях на территории Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-конференции в Общественном пресс-центре ПЛН.

Как отметил начальник отдела полевых исследований и камеральной обработки ГБУК ПО АЦПО Александр Михайлов, еще с советских времен большая часть археологических экспедиций в стране существовала благодаря труду волонтеров. Не стала исключением и Псковская область. Так, в последние годы благодаря труду волонтеров в псковском регионе был изучен курганный могильник Усть-Смолка на окраине Изборска, селище и могильник в Залахтовье, а также проводятся исследование поселения Горожане в Новосокольническом районе. Кроме того, силами волонтеров в этом году выполнено определение границ территории памятника археологии в куньинской деревне Залучье. Активно волонтеры участвуют в проекте «Археология выходного дня», участвуя в раскопках в Островском районе, Псковском кремле, на территории ТЭЦ.

В то же время Александр Михайлов отметил некий диссонанс между значением, которое отводится волонтерской деятельности и объемами господдержки: «сегодня много говорится о волонтерстве, добровольцы везде, а финансирование оставляет желать лучшего». Так, в областном бюджете есть строка расходов на проведение волонтерского лагеря Археологического центра Псковской области, но она не меняется в течение пяти лет и составляет 90 тыс рублей. Для сравнения, в этом году трехнедельная археологическая экспедиция в Горожане обошлась в порядка 300 тыс рублей. Археологический центр подключил в финансирование лагеря собственные средства и средства одного из фондов, к помощи которого обратился.

«Получается, что мы все вроде как за волонтеров, а материально это подкрепляется слабо», - констатировал Александр Михайлов.

Добавим, ежегодно в археологических экспедициях в Псковской области участвует порядка 50 волонтеров. Это не только представители Пскова и районов области, но и волонтеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Кабардино-Балкарии, Чувашии, Белоруссии. В этом году волонтерами в экспедиции побывали студенты из Эстонии. «Многие волонтеры остаются с нами многие годы и специально планируют свои отпуска», - пояснил он.