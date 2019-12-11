Общество

Обеспечение детей-сирот жильем в Псковской области обсудили на согласительной комиссии по проекту бюджета

Прокуратура Псковской области в своих замечаниях к проекту бюджета на следующий год и плановый двухлетний период обратила внимание на недостаточное финансирование такого направления, как обеспечение жильем детей-сирот. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на очередном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщил старший помощник прокурора области Сергей Тимофеев.

«У нас в этом вопросе сложилась отрицательная динамика у нас складывается в этом вопросе. Свыше тысячи детей-сирот в Псковской области, которые до сих пор не обеспечены жильем, хотя к этому обязывает закон. Несмотря на отрицательную динамику финансирование по этому направлению из года в год не увеличивается. 92 млн рублей уже три года подряд выделяется, при том что количество претендующих на такое жилье становится все больше», - поделился он.

Вице-спикер областного Собрания депутатов Борис Полозов обратил внимание, что правительство РФ на соответствующий запрос от региона ответило: «Работайте, это ваши полномочия».

«Прокуратура абсолютно права - очередь действительно растет. Некоторым благополучателям уже под 30 лет, это уже давно не дети. К тому же, глава правительства Дмитрий Медведев относительно недавно заявил, что закон о предоставлении жилья детям-сиротам нуждается в модернизации. Что он имел в виду, пока не совсем понятно», - добавил он.

Представитель регионального комитета по социальной защите в свою очередь отметила, что 241 человек в Псковской области обеспечиваются на данном этапе жильем по суду, а очередь как стояла на месте, так и стоит. «Без федеральной помощи, нам, к сожалению, не справится», - подчеркнула она.

Глава комитета региона по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в свою очередь сообщил, что обеспечение детей-сирот жильем включено в перечень в дополнительных мероприятий индивидуальной программы по развитию Псковской области, которая сейчас согласуется в правительстве РФ. «Понятно, что там в первую очередь идет речь об экономическом развитии, но мы включили и такую строку расходов. Не берусь прогнозировать, будут ли в конечном итоге финансирование, но 2,7 млрд рублей мы на 4 года по этому направлению заложили», - пояснил он.

Вице-спикер областного парламента Анатолий Копосов (КПРФ) призвал увеличить финансирование по этому направлению на уровне бюджета, чтобы была видна положительная динамика.

В конечном итоге, согласительная комиссия по проекту бюджета пришла к заключение, что нужно рассмотреть возможность при необходимости, если после выхода постановления правительства об утверждения индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области, будет понятно, что дополнительного финансирования не будет, предусмотреть его увеличение, хотя бы незначительное, на уровне регионального бюджета.