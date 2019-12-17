Общество

Для нескольких сельских школ Псковской области увеличат объем финансирования

В законе «Об образовании в Псковской области» изменят нормативы по трем категориям, что потребует дополнительного финансирования в объеме 150 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сегодня, 17 декабря, на заключительном заседании согласительной комиссии по проекту закона Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» сообщила первый заместитель губернатора региона Вера Емельянова.

По ее словам, изменения коснутся в первую очередь тех школ, у которых большая филиальная сеть, много отдельных маленьких подразделений, которые работают с подвозом на нескольких направлениях. «Там, конечно, установленный на сегодня норматив недостаточен», - пояснила первый вице-губернатор.

«Есть проблема и с учебным оборудованием в кадетских классах, а также с количеством узких специалистов в системе образования: психологов, логопедов, социальных педагогов. В связи с ростом количества детей с ограниченными возможностями здоровья, таких специалистов требуется больше. Этот норматив тоже недостаточен на сегодняшний день, поэтому мы его изменение тоже заложили в проект нового закона», - добавила Вера Емельянова.

Напомним, с предложениями об изменении норматива для ряда школ Псковских областей на согласительной комиссии выступил депутат Псковского областного Собрания, председатель парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников. Он указал, что сейчас распределение средств зависит от количества детей в районах, но школы заметно отличаются по наполняемости, и некоторые учебные заведения, по его мнению, требуются индивидуального подхода. В частности, он предложил изменить нормативы по Идрицкой и Ямской школам, а также по Центру образования Опочецкого района.

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«Мы приложим все силы, чтобы к 24 декабря (к очередной сессии Псковского областного Собрания депутатов – от ред.) закон в новой редакции уже появился. Мы делаем оптимальные расчеты, предлагаем пока без финансовых поправок начать этот процесс - в рамках субвенций, а затем, по итогам полугодия, перед началом нового учебного года внести соответствующие поправки, которые мы и так закладываем в резерв на малокомплектные школы. Когда закончится учебный год, у нас будет объективная информация о том, как этот норматив работает, прежде всего, в сельских школах. Сумма большая, но она позволит на 100% решить все озвученные проблемы», - отметила Вера Емельянова.

Если закон будет принят, то в новой редакции он вступит в силу с 1 января 2020 года.