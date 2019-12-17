Общество

Большинство читателей ПЛН категорически против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря

65% опрошенных читателей Псковской Ленты Новостей выступают категорически против строительства АЗС вблизи Мирожского монастыря и памятника ЮНЕСКО.

Почти 17% скорее за строительство. «Если у инвестора есть все необходимые разрешения - почему нет?» - считают опрошенные. 5,45% читателей заявили, что им не хватает заправки именно в этой части города.

Ровно по 3,89% голосов получили два противоположных варианта. Первая группа читателей выступила скорее против, так как считают, что в городе хватает заправок, строить еще одну - незачем. В то время как такое же количество людей высказались за. «Я вообще за любые инфраструктурные проекты, новые рабочие места и поступления в бюджет», - считают опрошенные.

3,6% опрошенных против размещения АЗС в этом районе, так как считают, что это может привести к пробкам и росту числа ДТП. 1,7% псковичей затруднились ответить.

На момент подведения результатов голосования в опросе приняло участие 1027 человек.