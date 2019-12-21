Общество

Собственник дома XIX века на улице Труда в Пскове нарушил порядок разборки аварийного объекта

Собственник объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба городская Ивановой Е. А. Главный дом» на ул. Труда, 7а в Пскове нарушил порядок разборки конструкций объекта. Об этом «МК в Пскове» сообщили в региональном комитете по охране объектов культурного наследия.

От постройки уже давно остались только стены. Как сообщили очевидцы, в начале прошлой недели несколько человек пытались разобрать конструкцию. Сильный ветер 18 декабря, возможно, также повредил здание.

При разборке, зафиксированной комитетом 19 декабря, был нарушен порядок проведения работ, предусмотренный 73-ФЗ.

«Новый собственник данного объекта уже установлен. При этом прежний собственник здания комитетом уже привлекался к ответственности за ненадлежащее содержание объекта», - сообщили также редакции.

Сейчас дом огородили забором, однако стена второго этажа опасно нависает над забором и тротуаром.