Общество

Сумма поддержки псковских ТОСов в 2020 году будет увеличена до 10 млн рублей

Сумма поддержки ТОСов Псковской области в 2020 году будет увеличена до 10 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием.

По его словам, жители региона начали активно использовать формат территориальных общественных самоуправлений для приведения в порядок дворовых территорий, благоустройства, установки детских и спортивных площадок. «Два года назад у нас был всего 1 ТОС. Сегодня их уже 52, и они успешно реализовали 32 заявки на общую сумму 3,5 млн рублей, - подчеркнул губернатор. - Это активные, неравнодушные люди, которые доказали свою способность воплощать в жизнь непростые проекты. Поэтому в следующем году сумма их поддержки будет увеличена до 10 млн рублей».

Также Михаил Ведеников особо отметил эффективную и конструктивную работу отраслевых профсоюзов, в первую очередь, здравоохранения, народного образования и науки. «Вместе мы разработали целый ряд комплексных дополнительных мер поддержки работников этих отраслей», - заключил он.