Общество

Михаил Ведерников: Тяжелым и упорным трудом нам удалось совершить «псковский рывок»

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжелым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чем мы говорили в начале года, - совершить "псковский рывок", правильно расставить приоритеты, сложить воедино и по-максимуму использовать все имеющиеся возможности. Мы это сделали, вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием перед Псковским областным Собранием, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рост доходов, достижения в сфере транспортной инфраструктуры и здравоохранения, привлеченные дополнительные федеральные средства - это все наши с вами общие победы и достижения. За всеми этими результатами стоит кропотливая и ответственная работа каждого государственного и муниципального служащего, депутатов всех уровней, каждого, кто участвовал в решении задач и достижении целей», - подчеркнул губернатор.

Также Михаил Ведерников напомнил, что президент страны Владимир Путин определил 15 показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти, и по ним Псковская область заняла 42 место среди российских субъектов и вошла в число регионов, получивших дополнительный грант решением руководства страны. Сумма гранта составила 545 млн рублей.

«Формально в этом рейтинге оцениваются критерии эффективности высшего должностного лица, но ни один руководитель не может действовать в одиночку, без профессиональной и заинтересованной команды единомышленников», - отметил Михаил Ведерников.

Говоря об итогах уходящего года, губернатор отдельно остановился на деятельности ОЭЗ «Моглино». Он напомнил, что в 2018 году Счетная палата включила ОЭЗ «Моглино» в список неэффективных особых экономических зон. Аналогичную оценку высказывали и жители, говоря о том, что средства выделяются, а новых предприятий нет.

«Мы сделали работу над ошибками, и в декабре заняли 4 место в профильном рейтинге инвестиционной привлекательности, ежегодно составляемом министерством экономического развития совместно с Ассоциацией развития кластеров и технопарков. В течение полугода уже три компании ("Титан-Полимер", "Елме Мессер" и "Экокабель") выйдут на строительные площадки и две ("Синтез Технолоджи" и "Юниверсал") начнут монтаж оборудования. В общей сложности в этом году 10 инвесторов заявили свои проекты к реализации на территории "Моглино"», - сказал глава псковского региона.