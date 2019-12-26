Общество

Армен Мнацаканян: В 2019 году регион показал себя с лучшей стороны в исполнении нацпроектов, мы никого не подвели

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой Металлической Крысы. Помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрей Турчака Армен Мнацаканян поделился с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, какие события уходящего года он считает наиболее значимыми для региона и лично для него, а также планами на следующий год.

- Армен Липаритович, какие вы можете назвать главные итоги уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- Я считаю, что для региона важно, что он показал себя в исполнении национальных проектов с лучшей стороны, а также проектов, которые были в рамках исполнения «Единой России». Мы не подвели президента, мы не подвели никого, это самое главное. Что касается лично меня, я долгое время отработал в региональном комитете по соцзащите, но принял решение, нашел другую работу и сейчас там работаю. Уходящий год внес такие изменения.

- Какие у вас ожидания от 2020 года?

- Хочется ожидать того, чтобы в нашем государстве была стабильность, чтобы развивалась наша экономика, чтобы область приложила все усилия в увеличении доходной части нашего бюджета. Самое главное, чтобы те выборы, которые запланированы на следующий год в муниципальных органах, в районах прошли успешно. Ожидаю, что следующий год принесет сюрприз - в конце концов я стану дедушкой.

- Традиционный неформальный вопрос - 2020 год будет годом Белой Металлической Крысы. Боитесь ли вы грызунов?

- Нет, я грызунов не боюсь.