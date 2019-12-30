Общество

Анатолий Копосов: Главная задача на 2020 год - газификация сельской местности

В преддверии Нового года Псковская Лента Новостей поинтересовалась у ведущих политиков и общественных деятелей, чем им запомнился уходящий год, чего они ждут от нового и как относятся к символу наступающего 2020 года - Белой металлической крысе. Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Анатолий Копосов рассказал о главных итогах уходящего года и задачах на следующий.

- Анатолий Петрович, что является главными итогами уходящего года для страны, региона и лично для вас?

- Что касается страны, хорошо, что завершается эпопея с Сирией, там уже меньше наших сил и средств. Стало несколько спокойнее. По поводу событий в регионе, порадовало то, что есть хороший пример, когда в Стругокрасненском районе отреагировали на наши обращения по установке памятных знаков в честь 75-летия Победы. Мы хотели вспомнить детей войны, категорию населения, которая фактически сейчас замещает участников войны. Могу сказать, что ряд глав районов реагируют на наши просьбы и обращения. Где-то, конечно, не могут найти средства на установку памятных знаков, но мы сами начинаем собирать. Хорошо, что закон о детях войны работает.

Порадовало то, что в текущем году губернатор на всех торжественных мероприятиях, посвященных Великой Отечественной войне, не забывал и нашу категорию детей-войны, поэтому люди довольны. В личном плане, могу сказать, что стараюсь работать, чтобы быть в курсе дела. Как я говорю Александру Котову: я чаще бываю в стенах Псковского областного Собрания депутатов, чем многие депутаты, работающие на штатной основе. Это позволяет держать форму, видеть, что происходит и как.

- Чего ждете от 2020 года?

- Мое главное желание - это газификация. Хочется, чтобы больше внимания уделили проблемам сельских поселений. Хорошо, что и президент уже об этом заговорил. Нужно и водоснабжение восстанавливать на селе, ставить освещение улиц. Хорошо, что начали думать о сельских домах культуры. Очень важно, чтобы наши последние деревни не были брошены. Хотелось бы, чтобы разговоры о том, что нужно вернуться к сельскому жителю, были не только разговорами. Ведь сейчас строительство жилья никакое не ведется в небольших населенных пунктах, строятся только сетевые магазины.

- 2020 год будет годом Белой металлической крысы, боитесь ли вы грызунов и как, в целом, к ним относитесь?

- Я скептически отношусь к этому календарю, это не наши символы. Когда у нас в стране год обезьяны, тигра, еще кого-то, это странно. Дарить «символ года» я никому не буду. Это не мой символ, такое ощущение, что мы просто забываем свое. А вообще, хочу пожелать себе сохранить здоровье, стараюсь вовремя спать и работать, стараюсь работаю не только головой, но и физически.