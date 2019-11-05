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Общество

Псковские медиа: Рейтинг доверия СМИ

08.11.2019 09:30|ПсковКомментариев: 1

Псковская Лента Новостей продолжает цикл публикаций, посвященных современному состоянию медиапространства Псковской области. Вместе с читателями мы пытаемся разобраться, что происходит на рынке СМИ, какие из них пользуются популярностью, доверием аудитории, а также имеют реальное влияние на общественно-политическую ситуацию в регионе. Мы попробуем не только проанализировать динамику развития псковских СМИ в последние годы, но и взглянуть на то, как в зеркале прессы отражается мир региональной политики и удается ли традиционным периодическим изданиям конкурировать с новыми медиа. Найти ответы на многочисленные вопросы и сделать полный расклад нам помогает комплексное исследование, проведенное в августе-сентябре 2019 года экспертами Центра социологии и региональной политики Псковского государственного университета – первое за продолжительное время профессиональное изучение рынка псковских масс-медиа.

В этой публикации мы проанализируем доверие региональным СМИ. Каким масс-медиа псковичи доверяют, считают важным и достоверным источником информации, а какие воспринимают с известной долей скепсиса?

Успех средства массовой информации строится на «трех китах»: популярность, доверие и влияние. Часто эти параметры путают, считая, что популярность, высокая посещаемость того или иного медиаресурса автоматически означают высокую степень доверия к нему.

Тут следует сказать, что доверие СМИ складывается из целого ряда составляющих. Масс-медиа в целом неоднородны, принципиально отличаются по контенту и направленности. Есть общественно-политические, развлекательные, отраслевые, рекламные медиа – у них совершенно разные концепции и целевые группы. Классический пример псковского медиаполя – «КурьерЪ» – многолетний лидер среди печатных изданий, газета, пользующаяся популярностью у широкого круга читателей. Концепция «Курьера» – предоставление читателю увлекательного «чтива». Это формат, в первую очередь ориентированный на развлечения, а не на информирование.

Медиаресурсы, занимающиеся анализом политики и экономики, изначально ориентируются на специфическую аудиторию, численность которой относительно невелика. Зато эта публика состоит из тех, кто ответственен за принятие решений, в том числе обладает значительным политическим и административно-хозяйственным весом. Доверие к таким ресурсам формируется на основе общего качества контента и уровня экспертного мнения. Примером такого подхода являются газеты «Коммерсантъ», «Ведомости» и «РБК», чей тираж относительно небольшой по федеральным меркам, однако индекс доверия к этим СМИ неизменно высок и не подвергается сомнению.

Доверие общественно-политическим СМИ сегодня – это прежде всего отношение к качеству информации, публикуемой конкретным ресурсом. Издание может выходить многомиллионным тиражом, но если информация в нем подается предвзято и официозно, доверием оно пользоваться не будет, даже если будет стопками пылиться в приемных кабинетов высоких чиновников.

Ангажированность СМИ – одна из ключевых проблем существующего рынка общественно-политических масс-медиа. Это общая тенденция, она затронула и федеральные СМИ. Региональная же пресса часто существует в режиме борьбы крайностей и биполярного мышления. Особенно это касается тех регионов, где отсутствуют местные влиятельные участники политической жизни, крупный политически и финансово независимый бизнес и недостаточно развит рынок коммерческой рекламы. В таких условиях масс-медиа трудно выживать. Поэтому часто в регионах выстраиваются две медиамодели: либо системное обслуживание запросов власти, либо ее тотальная критика. Надо сказать, обе модели ущербны, и медиаресурсы, работающие в этих направлениях, не могут вызывать большого доверия потребителей.

Если СМИ контролируется региональной властью, то этот контроль, как правило, является абсолютным, практически не оставляя ресурсу пространства для маневра. Полный блок на публикации по ряду острых, социально-значимых тем, тенденциозная отработка инфоповодов, значительный акцент на официоз и демонстративная лояльность официальной власти – именно так выглядят сегодня трудовые будни государственных медиаресурсов. Фактически они сегодня утратили даже функцию информирования населения о деятельности госорганов власти и формирования их позитивного имиджа, подменив это бесхитростной прямолинейной пропагандой. Вполне естественно, что к подобному контенту потребитель относится со значительным недоверием, предпочитая имеющийся информационный позитив, что называется, «делить на десять». Ибо адекватные люди никогда не любят крайностей.

Надо сказать, что схожие проблемы испытывают и большинство оппозиционных СМИ. В их работе также присутствуют жесткая тенденциозность в отработке информационных поводов и ангажированность в анализе социально-значимых тем. Образно говоря, контент и особенности подачи информации можно обозначить как «взгляд с другого полюса». В угоду политической конъюнктуре и руководствуясь статусом «борцов с режимом», такие СМИ склонны выстраивать линию на системную демонизацию власти, публикуя исключительно негативный информационный контент. В итоге, с одной стороны, власть всеми способами лишает их допуска к информации, с другой, они сами ограничивают себя в возможности объективного комментирования социально-политической повестки.

При таком раскладе, где доминирует монохромный взгляд на окружающий мир, в выигрыше всегда оказывается тот, кто в состоянии занимать нейтральную взвешенную позицию. В ее основе – неангажированный подход к политической повестке и информационным поводам, публикация авторитетного экспертного мнения, предоставление площадки для разных точек зрения. Если потребитель видит, что его не пытаются «агитировать за советскую власть» и не держат «за дурака», а предлагают самостоятельно делать выводы и принимать решения, опираясь на репрезентативное мнение и качественный анализ проблем, то именно у такого СМИ будет максимально высокий уровень доверия.

Давайте посмотрим, находят ли эти тезисы подтверждение по результатам проведенного исследования.

Рост доверия и влияния интернет-СМИ на общественно-политическую повестку в принципе не является секретом. В значительной степени это связано с тем, что сегмент интернет-медиа остается наименее зарегулированным, сохраняя пространство для дискуссии и полярных мнений. Присутствует и элемент разочарования традиционными медиа, которым по объективным причинам с каждым днем все труднее оставаться достойными конкурентами интернет-порталам. Газетный бум 1980-х – начала 1990-х давно в прошлом.

Преобладание интернет-СМИ наблюдается на протяжении последних лет. Количественный рост отмечается буквально у всех порталов, но с 2006 года в этой гонке лидирует Псковская Лента Новостей, что регулярно подтверждается данными автоматизированной системы мониторинга mail.ru и счетчика Live Internet, согласно которым ежедневная аудитория Псковской Ленты Новостей составляет 20-25 тысяч уникальных пользователей в сутки.

Сегодня нет никаких оснований предполагать, что тенденция может измениться.

Псковский сегмент электронных периодических изданий, пожалуй, наиболее насыщенный и конкурентный. За самую большую читательскую аудиторию борются более десяти местных ресурсов. Исследование Центра социологии и региональной политики ПсковГУ выявило на этом рынке очевидного лидера. Им является Псковская Лента Новостей, которую регулярно читают 26,5% псковичей. Отставание конкурентов значительное – ближайший преследователь в данном опросе набрал только 7,7%. В целом же с той или иной периодичностью ПЛН читают порядка 90% псковичей.

Тем самым исследование полностью подтверждает ранее сделанные выводы. Низкий уровень доверия к государственным и подконтрольным власти масс-медиа постепенно привели к падению их популярности у широкой аудитории и постепенной деградации, несмотря на достаточно высокий профессиональный уровень журналистов и редакторов. Но они поставлены в такие условия, которые, просто не оставляющая данным медиаресурсам пространства для маневра и трактовок.

А невысокий уровень доверия к оппозиционным СМИ – это во многом следствие их тотального оппонирования власти, постепенно переросшего в тенденциозно-негативное, подчас апокалиптическое, освещение положения дел в регионе и стране в целом. Такой подход добавляет сторонников в среде политических маргиналов, но мало способствует повышению общего уровня доверия к данным медиа.

Но, имея возможность выбора, потребитель доверяет тем масс-медиа, которые не работают под диктовку органов власти или наоборот – намертво зажаты в «прокрустово ложе» жестких оппозиционных догм, не позволяющих выйти за рамки собственных политических установок. Доверие информационному контенту СМИ сегодня лежит в плоскости предоставления читателю возможности самостоятельно делать выводы и умозаключения.

Аналогичным образом выглядит региональный сегмент разговорного радио. Здесь в настоящее время лидирует «Эхо Москвы» в Пскове как единственное общественно-политическое радио в регионе, которое является предпочтительным источником информации для 38% опрошенных. Ближайших конкурентов – Радио России и Радио «Маяк», больше тяготеющих к развлекательному контенту – назвали только 4% респондентов. Региональное «Эхо», вероятно, можно в чем-то упрекнуть, но только не в тенденциозности и ангажированности. Радиослушатели получают не зомбирующий контент о грядущем конце света в отдельно взятом регионе или хвалебные оды о работе власти, а спектр мнений, пищу для ума и размышлений на основе полученной информации.

В продолжение разговора о качественной оценке уровня доверия местным СМИ, следует сказать, что некоторые цифры подлежат осмыслению и с точки зрения объективных условий. Популярность конкретного ресурса и уровень доверия потребителя к нему часто находятся в прямой зависимости от физического доступа к источнику информации. Особенно это касается телевизионного вещания. Несмотря на технический прогресс и постепенное развитие цифрового сигнала, на большей части территории области по факту отсутствует какая-либо альтернатива федеральному телевещателю. Так, например, на вопрос, какой телеканал является предпочтительным с точки зрения получения информации о жизни Пскова и области, подавляющее большинство отвечало – ГТРК «Псков» (53%), вещающий на «федеральной кнопке», в то время как местный телеканал «Первый Псковский» назвали только 7% опрошенных, и совершенно очевидно, что пока он не может составить достойную конкуренцию областному телевидению.

Однако, когда речь заходит о доверии, этот разрыв уже совсем не очевиден.

В аспекте доверия региональным СМИ важным является вопрос, как выглядят «портреты» потребителей ведущих региональных общественно-политических медиаресурсов, какими дополнительными источниками информации они пользуются.

По возрасту аудитория Псковской Ленты Новостей распределена достаточно равномерно. Большинство читателей – это люди в возрасте от 25 до 54 лет, с высшим или средним специальным образованием, различного рода занятий и уровня дохода. В то же время ПЛН достаточно популярна и у молодежи, начиная от 18 лет. Очевидно, что информации ведущего интернет-портала Псковской области доверяет самая широкая аудитория.

Проведенное исследование установило, что 38% читателей Псковской Ленты Новостей из других интернет-медиа также доверяют Псковскому Агентству Информации, а из печатных СМИ – газетам «Псковская Губерния» (27%) и «КурьерЪ» (29%).

В целом схожая с ПЛН возрастная структура и у читателей Псковского Агентства Информации. Разница лишь в том, что этому СМИ в большей степени доверяют бюджетники и в меньшей степени – представители рабочих профессий.

95% читателей ПАИ также доверяют Псковской Ленте Новостей, а из печатных СМИ – газетам «Псковская правда» (36%) и опять же «Курьеру» (30%).

В отличие от поливозрастной структуры читательской аудитории ПЛН и ПАИ, «Псковскую Губернию» как источник информации о жизни региона предпочитают, главным образом, представители поколения старше 65 лет. Каждый третий читатель главного оппозиционного СМИ региона как минимум достиг пенсионного возраста. Как правило, это граждане с высшим образованием (58%). Согласно результатам исследования, почти 64% читателей «Псковской Губернии» – это лица с доходом менее 20 000 рублей.

Читатели «Псковской Губернии» также доверяют Псковской Ленте Новостей (51%) и Псковскому Агентству Информации (27%), газетам «Московский комсомолец» (42%) и «Псковская правда» (21%).

Что касается аудитории радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM), то исследование Центра социологии и региональной политики ПсковГУ показало: она в значительной степени совпадает с аудиторией Псковской Ленты Новостей. Отличия прежде всего в том, что среди слушателей регионального «Эха», в отличие от других псковских медиа, преобладают лица мужского пола (61%) При этом более 90% радиослушателей имеют высшее или среднее профессиональное образование. Еще одной особенностью радиостанции является достаточно высокая популярность среди лиц моложе 24 лет (17%).

Согласно проведенному опросу, радиослушатели «Эхо Москвы» в Пскове доверяют также Псковской Ленте Новостей (87%), сайту «Псковской Губернии» (42%) и газете «Комсомольская правда-Псков» (23%).

Так сегодня выглядит сегмент региональных масс-медиа через призму доверия потребителей. Результаты исследования Центра социологии и региональной политики ПсковГУ выявили ряд очевидных тенденций. Доступ к информации и возможность выбирать различные каналы ее получения остаются одним из определяющих факторов на псковском медиарынке.

Традиционные медиаформаты постепенно уступают место новым формам мобильного и оперативного получения информации.

В то время как телевидение все еще пользуется популярностью у значительной части населения, «бумажные» газеты постепенно утрачивают свое прямое назначение и в наши дни существуют скорее по инерции. Их окончательное отмирание – вопрос времени и проникновение качественного интернета в псковскую глубинку.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются новостные ленты интернет-СМИ, что вполне объяснимо. Читатель заинтересован прежде всего в оперативном получении качественно поданной актуальной информации.

Отметим, что при проведении исследования социологами было опрошено 600 жителей Пскова, кроме того, сотрудники Центра провели интервью со 100 экспертами — представителями исполнительной и законодательной власти регионального и муниципального уровня, руководителями государственных, некоммерческих организаций и бизнес-структур.

В следующей публикации мы продолжим разговор о современном состоянии псковского медиапространства. Основываясь на результатах исследования Центра социологии и региональной политики ПсковГУ, обратимся к проблеме влияния СМИ на общественно-политическую ситуацию в регионе, деятельность органов государственной власти и основных акторов политического процесса.

Источник: Псковская Лента Новостей
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