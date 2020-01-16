Общество

Михаил Ведерников: В псковском регионе сформирована команда, которая может принимать серьезные вызовы и знает, как с ними работать

В регионе сформирована команда, которая может принимать серьезные вызовы и знает, как с ними работать. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с таким заявлением на встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с активом Псковской области выступил губернатор региона Михаил Ведерников.

По словам главы региона, «есть ряд причин, почему Псковская область остается во второй половине экономических рейтингов». Тем не менее, у нас отмечается рост объемов промышленности, строительства и сельского хозяйства. Уровень бедности имеет тенденцию к снижению. В регионе сформирована команда, которая может принимать серьезные вызовы и знает, как с ними работать», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников назвал визит Вячеслава Володина очень значимым для Псковской области. «Несколько дней назад президент в своем Послании озвучил новые подходы в формировании правительства и повысил роль в этом процессе Госдумы РФ. Хороший знак, что Псковская область оказалась первой в списке визитов спикера Госдумы РФ. От вашей конструктивной поддержки напрямую зависит скорость экономического развития Псковской области и раскрытие ее потенциала», - обратился Михаил Ведерников к Вячеславу Володину.

Псковская область, по его словам, сохраняет за собой исключительный статус с исторической точки зрения. Изношенность инфраструктуры составляет 90%. Состояние многих памятников культуры можно назвать аварийным. «Появление индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области. На сегодняшний день параметры финансирования, к сожалению, тех регионов которые вошли в программу такой поддержки, еще не определены. Программа еще пока не утверждена. Денис Мантуров (экс-министр промышленности и торговли РФ, курирующий Псковскую область) принял решение о выделении средств на закупку более 100 автобусов для псковского автопарка, - отметил Михаил Ведерников. - С помощью нацпроектов мы прорубили окно перспективных возможностей. В том числе, началось восстановление памятников архитектурного наследия».

Львиная доля расходов Псковской области, по словам губернатора, направляется на решение социальных проблем и развитие транспортной системы. Обеспечение жильем детей-сирот при существующем финансировании нам потребуется порядка 11 лет. Бюджетная обеспеченность Псковской области не выходит за параметры коэффициента 0,7.

Наряду с этим губернатор отметил, что наш регион занимает первое место в стране по убыли населения, и при этом имеет место «затянувшееся отрицание объективной реальности». «Категорически нельзя было признавать, что регион "сжимается". Инфраструктура закладывалась с запасом. Частично эта проблема была преодолена», - добавил он. Также Михаил Ведерников отметил высокую изношенность объектов коммунальной инфраструктуры – свыше 78% и низкий показатель газификации региона. При этом он поблагодарил руководство Газпрома за сотрудничество.

«Мы успешно приступили к реализации национальных проектов. Доходную часть бюджета мы за два года увеличили на 50%. Мы готовы двигаться дальше», - заключил губернатор.