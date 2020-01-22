Общество

Прокуратура обязала пыталовскую больницу установить пандус или подъемник

Прокуратура Пыталовского района провела проверку соблюдения законодательства о социальной защите инвалидов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что здание филиала «Пыталовский» ГБУЗ Псковской области «Островская МБ» в нарушение указанных выше требований закона не оборудовано пандусами или подъемными устройствами.

По результатам проверки в Пыталовский районный суд возложил на «Островскую межрайонную больницу» обязанность обеспечить доступ для маломобильных групп граждан в пыталовский филиал посредством установки пандуса или подъемного устройства в соответствии с требованиями действующего законодательства.