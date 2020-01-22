Общество

Псковская «Единая Россия» определила меры по реализации Послания президента

Приоритеты партии и меры по реализации Послания президента в Псковской области рассмотрел президиум Псковского регионального отделения «Единой России» 27 января.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в частности, речь шла о необходимости организовать взаимодействие фракции партии в областном Собрании и депутатских объединений в представительных органах муниципальных образований с исполнительной властью с целью выполнения поставленных задач.

Также граждан планируется активно вовлекать в обсуждение и принятие решений в рамках реализации Послания и использовать для этого механизм инициативного народного бюджетирования, предполагающий участие населения в распределении бюджетных средств на востребованные ими проекты.

При разработке законопроектов, касающихся реализации Послания, «Единая Россия» будет проводить консультации с фракциями партии в областном Собрании и представительных органах муниципальных образований.

Кроме того, псковская «Единая Россия» проведет общественные дискуссии и подготовит предложения в адрес правительства РФ по оформлению ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет, обеспечению жильем медицинских работников, увеличению количества бюджетных мест в вузах региона, предоставлению студентам вузов возможности выбора нового направления или образовательной программы после второго года обучения.

Особый акцент на демографических проблемах – приоритетом в деятельности «Единой России» остается сбережение и приумножение народа.

Партия займется выяснением причин невыполнения плана по открытию новых мест в ясельных группах детских садов и сформирует перечень проблемных объектов. Причем депутаты также возьмут на себя ответственность за устранение сложностей, задерживающих их создание.

Для обсуждения перспектив создания востребованного количества мест в детсадах организуют встречи с участием депутатов «Единой России» всех уровней, представителей администрации региона, родителей.

В рамках партийного проекта «Новая школа» с представителями областной власти и родительского сообщества будут проведены обсуждения инициативы по организации бесплатного горячего питания в школах для учащихся с 1 по 4 класс. Вместе они должны выявить потенциальные проблемы и пути их решения, в том числе по качеству бесплатного питания.

Во всех общественных приемных партии в Псковской области планируются тематические приемы для семей с детьми с целью их информирования о новых мерах поддержки и оказания помощи гражданам, столкнувшимся с проблемами при их получении.

В преддверии 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне особое внимание со стороны «Единой России» будет уделено противодействию попыткам искажения исторических фактов.

По каждому направлению определены координаторы, которые должны будут сформировать рабочие группы. В ближайшее время будет согласован их состав и план действий.