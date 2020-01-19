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Общество

Губернатор Псковской области проводит установочное совещание по реализации задач, озвученных в послании Федеральному Собранию

20.01.2020 10:22|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 20 января, проводит установочное совещание по подготовке к решению задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в совещании участвуют вице-губернаторы, председатели комитетов и управления областной администрации. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении участвуют главы муниципальных образований области. 

Открывая заседание, Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке визита спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Несколько дней назад президент в своем послании озвучил новый порядок избрания правительства. Будем считать хорошим знаком, что в период формирования нового правительства первой точкой в графике рабочих поездок нижней палаты оказалась Псковская область», - отметил губернатор.

«Наша задача -  максимально быстро увязать задачи, стоящие перед регионом, с задачами, обозначенными президентом, чтобы можно было как можно оперативнее воспользоваться мерами поддержки», - подчеркнул Михаил Ведерников, призвав наладить четкое межведомственное взаимодействие, проявить высокий профессионализм и ответственность.

«Нам предоставляется большой набор инструментов для решения задач, обозначенных в послании, - добавил губернатор, пояснив, что по итогам послания будет сформирован перечень задач, стоящих перед регионом, и доведен до правительства. 

Предстоит разработать меры по развитию первичного звена здравоохранения, повышению уровня лекарственного обеспечения. «Понимаю, что каждый регион будет максимально защищать свои позиции, поэтому наша подготовка должна быть лучше», - добавил он. 

В ближайший месяц предстоит отработать все направления и проанализировать замечания, обозначенные в послании президента. Для реализации всех заявленных изменений нужно подготовить изменения в нормативно-правовую базу региона, проанализировать ситуацию с соцконтрактами, добавил губернатор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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