Общество

Губернатор Псковской области проводит установочное совещание по реализации задач, озвученных в послании Федеральному Собранию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 20 января, проводит установочное совещание по подготовке к решению задач, озвученных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в совещании участвуют вице-губернаторы, председатели комитетов и управления областной администрации. В режиме видеоконференцсвязи в обсуждении участвуют главы муниципальных образований области.

Открывая заседание, Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке визита спикера Госдумы Вячеслава Володина. «Несколько дней назад президент в своем послании озвучил новый порядок избрания правительства. Будем считать хорошим знаком, что в период формирования нового правительства первой точкой в графике рабочих поездок нижней палаты оказалась Псковская область», - отметил губернатор.

«Наша задача - максимально быстро увязать задачи, стоящие перед регионом, с задачами, обозначенными президентом, чтобы можно было как можно оперативнее воспользоваться мерами поддержки», - подчеркнул Михаил Ведерников, призвав наладить четкое межведомственное взаимодействие, проявить высокий профессионализм и ответственность.

«Нам предоставляется большой набор инструментов для решения задач, обозначенных в послании, - добавил губернатор, пояснив, что по итогам послания будет сформирован перечень задач, стоящих перед регионом, и доведен до правительства.

Предстоит разработать меры по развитию первичного звена здравоохранения, повышению уровня лекарственного обеспечения. «Понимаю, что каждый регион будет максимально защищать свои позиции, поэтому наша подготовка должна быть лучше», - добавил он.

В ближайший месяц предстоит отработать все направления и проанализировать замечания, обозначенные в послании президента. Для реализации всех заявленных изменений нужно подготовить изменения в нормативно-правовую базу региона, проанализировать ситуацию с соцконтрактами, добавил губернатор.