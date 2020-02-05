Общество

Бастрыкин поручил провести проверку по факту возможного самоуправства при установке забора на Юбилейной, 60 в Пскове

Проверку по факту возможного самоуправства предпринимателя, установившего ограждение на Юбилейной, 60 в Пскове, поручил провести председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Поводом для принятия такого решения послужили публикации в СМИ о том, что в Пскове бизнесмен поставил ограду прямо на пешеходной дорожке, захватив часть газона и перегородив проход людям.

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По данным СМИ, эта часть улицы была сдана в аренду коммерсанту, который устроил там автостоянку и поставил забор, чтобы проходящие граждане не «мешали бизнесу».

По поручению Александра Бастрыкина СУ СК России по Псковской области незамедлительно организована доследственная проверка по факту возможного самоуправства предпринимателя. Ход и результаты проверок по поручению главы Следственного комитета взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, псковичи пожаловались вице-спикеру Псковского областного Собрания Юрию Сорокину на то, что забор, огораживающий парковку, возведен прямо поперек асфальтированной пешеходной дорожки, которая существует здесь много лет и которой на протяжении всего этого времени активно пользовались местные жители. Тем более, рядом расположена школа и детский сад. Теперь по этой дорожке не пройти – она превратилась в тупик.