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Общество

Псковский губернатор держит на личном контроле ситуацию в связи с ДТП в Пустошкинском районе

13.02.2020 09:44|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал ряд поручений профильным региональным комитетам в связи с дорожно-транспортным происшествием, которое в четверг, 13 февраля, произошло в Пустошкинском районе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Напомним, в 00.36 на трассе Р-23 (Санкт-Петербург - Невель - граница с республикой Беларусь), около населенного пункта Рудо столкнулись автомобиль «Мерседес» и большегрузный автомобиль «Вольво».

По предварительным данным, в результате столкновения погибли 8 человек: водитель и пассажиры «Мерседеса». Все - иностранные граждане. Также известно и о двух пострадавших, которые на данный момент госпитализированы.

Ситуацию с ДТП глава региона держит на личном контроле. По его поручению решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.

Сразу после происшествия медиками выездных бригад была предоставлена вся необходимая оперативная помощь.

Кроме того, глава региона находится в тесном взаимодействии с руководством УМВД по Псковской области, которое занимается расследованием происшествия. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. На месте работает следственно-оперативная группа, организовано реверсивное движение. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

Источник: Псковская Лента Новостей
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