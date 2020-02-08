Общество

В Псковской области откроется региональный центр по поиску пропавших детей

В Псковской области откроется региональный центр по поиску пропавших детей. Об этом сообщила исполнительный директор ассоциации организаций и граждан по оказанию помощи пропавшим и пострадавшим детям «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» Екатерина Мизулина сегодня, 13 февраля, на подписании соглашения о взаимодействии между региональной администрацией и ассоциацией, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Центр станет отделением Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям. Как отметила Екатерина Мизулина, после открытия такого центра в Псковской области планируется заняться подготовкой волонтеров по поиску детей.

По ее словам, подготовка будет проводится по различным направлениям - ориентирование на местности и так далее. Также в дальнейшем псковские волонтеры примут участие в крупных учениях наццентра, которые в 2020 году планируется провести трижды в различных регионах России.

Екатерина Мизулина сообщила, что Псковская область - третий в регион в СЗФО, где есть такие центры, возможно, именно в нашем регионе проведут специализированные учения волонтеров. По словам Мизулиной, такие учения важны для межведомственного взаимодействия, так как в них принимают участие сотрудники МЧС, Росгвардии, полиции.

«При поисках ребенка самое главное - оперативность и слаженность действий. Позиция национального центра - волонтер - это помощник, который дан в помощь сотрудникам правоохранительных органов», - обозначила свою позицию Мизулина.