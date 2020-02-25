Общество

Федеральные инициативы по «народному бюджету» поддержали псковские депутаты

Проекты федеральных законов, направленные на правовое регулирование вопросов инициативного бюджетирования, поддержали депутаты профильного комитета Псковского областного Собрания. Вопрос рассмотрен на заседании 26 февраля, накануне сессии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Начальник правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина пояснила, что значительные изменения планируется внести в 131-й федеральный закон. Суть заключается в том, чтобы прописать право ТОСа или любого гражданина, проживающего на территории муниципального образования, выступить с инициативой по решению актуальной, на их взгляд, проблемы.

Авторы законопроектов, по словам Любови Цибулькиной, предлагают максимально вовлекать жителей в использование средств местного бюджета и определение приоритетов по их расходованию.

Решение о реализации тех или иных инициатив будет приниматься на основании широкого общественного обсуждения.