Общество

По результатам рейтингового голосования в Пскове благоустроят парк имени Гагарина и площадь Ленина

С 2021 года в Пскове начнутся мероприятия по благоустройству общественных территорий, которые заняли первое и второе места в голосовании на сайте «Мой дом». Таким образом, в областном центре благоустроят не только парк имени Юрия Гагарина, и площадь Ленина. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков корреспонденту «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«На площадь Ленина уже есть проект, а для парка имени Гагарина его еще предстоит сделать. Возможно, если будет экономия, в конце этого года уже будет размещено муниципальное задание на проектирование парка. Если же денег от экономии не будет, то, соответственно, конкурс будет объявлен в начале следующего года», - рассказал он.

Комментируя успех парка имени Гагарина в общественном голосовании, Григорий Стороненков отметил, что такой результат связан с хорошим информационным освещением и высоким уровнем доверия к этому проекту.

«Люди должны знать, что есть такой проект, что он им дает, и что надо сделать, чтобы в нем поучаствовать. Если у людей есть понимание по этим трем составляющим, то можно рассчитывать на успех. Но самый главный фактор – это доверие, а доверие заслуживается выполнением взятых на себя обязательств. Даже маленький подрыв доверия, срыв сроков, и люди уже разочаровываются. В этом случае какой бы ты информационный поток не посылал, откликов не будет», - поделился депутат.

Еще один немаловажный фактор, по его словам, - наличие хорошей слаженной команды помощников и волонтеров.

«Вообще, у нас очень активный округ. Люди хотят что-то менять. И они работают, меняют. Им нужно только помогать с информацией», - заключил Григорий Стороненков.

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Напомним, в 2020 году в соответствии с приказом комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области от 31 января 2019 года № 9-ОД «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной городской среды» на территории муниципального образования «Город Псков» в обязательном порядке должно быть проведено рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков», утвержденной постановлением администрации города Пскова от 22 декабря 2017 года № 2588, подлежащих благоустройству с 2021 года.