Общество

Президенту вручили медаль, подготовленную Фондом памяти шестой роты

Президент Владимир Путин в Пскове пообщался с родственниками погибших десантников.

Как сообщает «Интерфакс», одна из родственниц вручила президенту подготовленную Фондом памяти шестой роты медаль, посвященную 20-летию подвига десантников.

В свою очередь глава государства отметил, что «есть некоторые вопросы, которые предстоит решить».

По его словам, они связаны с формальными вещами, в частности, с уровнем наград и последующими действиями.

«Есть определенные, чисто технические сложности, мы постараемся все их решить. Я вчера-сегодня этим занимался, нет пока предложений со стороны правительства, но мы найдем эти решения», - сказал глава государства.

«Второе. Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет - мы решаем», - подчеркнул Путин.

Он также заверил, что отдельными конкретными вопросами, которые есть у родственников погибших, власти также занимаются и решат их.

«Огромное спасибо», - сказала представительница родственников.

«Вам спасибо за ваших ребят», - ответило президент.

Другая участница встречи со своей стороны заметила: «У нас есть предложение, чтобы вас тоже наградить. Вы больше заботитесь и о нас, и о всей стране. Предложение от шестой роты».

«Вы меня награждаете своим доверием. Этого более, чем достаточно», - сказал в ответ президент.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников 6 роты под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина на высоте 776 в Аргунском ущелье вступили в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

Памятник 6-й роте «Купол» был установлен для увековечивания подвига 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты. На гранитных плитах содержатся фамилии 84-х погибших воинов: на западной плите «Купола» расположена Золотая звезда Героя России и высечены имена 21 десантника, отмеченных этой наградой, на остальных плитах имена 63 военнослужащих, награжденных Орденом Мужества.