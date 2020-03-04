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Главный санитарный врач Псковской области: Носить медицинские перчатки для профилактики заражения коронавирусом - чрезмерно

Если человек выходит на улицу, пожимает кому-то руки, держится за поручень в общественном транспорте, открывает двери, то после этого руки необходимо тщательно помыть с мылом. Постоянно носить медицинские перчатки - это чрезмерная мера, однако контроль чистоты рук является одной из мер профилактики различных заболеваний. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук.

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«Человеку ходить в медицинских перчатках - это глупость. Нужно просто мыть руки с мылом, этого будет достаточно. Если вы где-то сталкиваетесь с большим количеством людей и жмете руки, то после этого их необходимо вымыть. Через руки можно перенести инфекцию на телефон, например, а там недалеко и до рта и носа», - рассказал главный санитарный врач региона.

При этом, он отметил, что при распространении различных вирусов рукопожатие является не самым страшным, гораздо опаснее дверные ручки в общественных местах, где проходят сотни человек.

«В России до сих пор еще много гриппа, хотя в Пскове уже нет, на прошлой неделе из 30 обследованных заболевших у 17 выявлен грипп. Это больше половины людей, поступивших в поликлиники и стационары. Про коронавирус пока нельзя говорить, так как все заболевшие, выявленные в России, были заражены за пределами страны. У нас случаев передачи вируса нет», - рассказал Александр Нестерук.