Общество

Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях

В комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству поступили дополнительные поправки в Конституцию РФ, сообщается на официальном сайте нижней палаты парламента.

Автор поправок, председатель комитета Павел Крашенинников сообщил, что предлагается внести несколько точечных изменений в статью 1 и 2 законопроекта. А именно, скорректировать некоторые формулировки предложенных изменений в Конституцию и уточнить положения, касающиеся общероссийского голосования.

«Мы в рабочей группе долго обсуждали формулировку. Было предложение указать, что дети – это важнейшая ценность государства, от него отказались. Но и «достояние Российской Федерации» – тоже, видимо, не самая удачная формулировка. Она вызвала критику, разного рода сравнения и конспирологические умозаключения. А это не то, чего мы хотим добиться, внося изменения в Конституцию. Все таки наша цель – чтобы формулировки постулатов основного закона были ясными, понятными, недвусмысленными и отражали базовые ценности нашего общества», - сказал Павел Крашенинников.

«Предлагается указать, что «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России». В таком виде положение о детях будет в полной мере соответствовать ценностным ориентирам нашего общества», - уточнил он.

При этом остальные положения законопроекта в указанной части 4 статьи 67.1 остаются в предложенном ранее виде, они не вызывают сомнений.

Пункт «и» статьи 71, посвященный вопросам исключительного ведения Российской Федерации, предлагается изложить в следующей редакции, включив в него «информацию» и «космическую деятельность»: «федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщепляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация, информационные технологии и связь; космическая деятельность».

В пункте 3 предлагается указать, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования.

В пункте 5 предложено обозначить, что в целях обеспечения наиболее благоприятных условий для участия граждан в общероссийском голосовании, оно не может состояться раньше, чем через 30 дней со дня официального опубликования указа президента о его назначении.

При этом, если днем общероссийского голосования определен рабочий день, то он в силу настоящего закона является нерабочим. Оплата работникам за этот день осуществляется в соответствии с положениями, установленными Трудовым кодексом РФ применительно к оплате за нерабочие (праздничные) дни, говорится в сообщении.

Павел Крашенинников выразил надежду на поддержку вышеназванных предложений.