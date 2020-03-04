Общество

Госдума одобрила поправки о боге и понятии брака

Депутаты Госдумы на заседании во вторник, 10 марта, одобрили поправку в законопроект об изменении Конституции, которая предусматривает упоминание бога в документе, сообщает «Интерфакс».

«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», — так звучит предложенный фрагмент.

Также Госдума приняла ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о закреплении понятия брака как союза мужчины и женщины.

Предлагается отнести к совместному ведению Российской Федерации и регионов защиту «семьи, материнства, отцовства и детства», а также защиту «института брака как союза мужчины и женщины» и «создание условий для достойного воспитания детей в семье».