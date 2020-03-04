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Общество

Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом

10.03.2020 15:18|ПсковКомментариев: 0

Госдума на пленарном заседании отклонила поправки депутата-единоросса Константина Слыщенко, запрещающие президенту, премьеру, федеральным министрам и руководителям субъектов РФ иметь недвижимое имущество за рубежом, пишет ТАСС. 

Согласно тексту, президентом может быть избран гражданин РФ, «не имеющий в собственности объекты недвижимого имущества на территории иностранного государства». Аналогичные ограничения предлагалось установить для председателя правительства, министров, глав регионов, а также сенаторов, депутатов Госдумы и судей.

Согласно одобренным поправкам, указанным категориям лиц запрещается иметь иностранное и двойное гражданство, а также счета в зарубежных банках.

Всего нижняя палата при рассмотрении законопроекта об изменениях в Конституцию во втором чтении отклонила 169 поправок. Законопроект был внесен в нижнюю палату президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, его первое чтение прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции над международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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