Общество

Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах

Депутат от партии «Единая Россия» Александр Карелин заявил о намерении внести поправку о досрочных парламентских выборах в законопроект об изменении Конституции РФ. Свои предложения он внесет ко второму чтению поправок Госдумой, пишут «Известия».

Он отметил, что основной закон страны, если поправки в него будут приняты на всероссийском голосовании, дает парламенту «большие полномочия». Для депутата является «очевидным», что президент страны Владимир Путин намерен «увеличить роль партии», а также усилить роль «большинства нашего населения» через представительство в Госдуме и Совете Федерации.

«Я считаю, что было бы честным провести новые выборы под такие новые наши возможности», - приводит его слова РИА Новости во вторник, 10 марта.

10 марта депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об изменениях Основного закона страны во втором чтении. В третьем чтении рассмотрение состоится 11 марта, если во вторник законопроект будет одобрен. Голосование о внесении поправок в Конституцию состоится 22 апреля с 8:00 до 20:00 по всей России.

В январе Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях Основного закона страны.