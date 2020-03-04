Общество

Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституцию отразится на нашей жизни и жизни последующих поколений

В апреле, в день голосования по поправкам в Конституцию РФ, мы будем принимать решение не только для себя, но и для своих детей и внуков, написал на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Выступление президента РФ Владимира Путина по поправкам в Конституцию глава региона назвал историческим. «Если и оставались скептики, то теперь каждый мог убедиться, что в апреле мы будем принимать решение не только для себя, но и для своих детей и внуков. Каждый гражданин Российской Федерации должен высказаться. Любая оценка предлагаемых изменений принципиально важна, потому что каждая поправка – и отдельно, и в совокупности – отразится на нашей с вами жизни. На жизни последующих поколений», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, настало то время, когда нужно погрузиться в политические процессы, изучить изменения и принять взвешенное решение.

«Думайте, читайте и делайте выводы самостоятельно – это действительно очень важно», - заключил губернатор.

Напомним, внести поправки в Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному Собранию. В общей сложности в созданную рабочую группу поступило около тысячи поправок, часть из них вошла в законопроект. 11 марта закон о поправках к Конституции был одобрен Госдумой в третьем, окончательном чтении, а также Советом Федерации. Всероссийское голосование состоится 22 апреля.