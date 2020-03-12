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Общество

Дмитрий Белюков: Сегодня наше общество и государство лучше понимают ценность исторического опыта и самобытность

13.03.2020 09:00|ПсковКомментариев: 1

Социальный блок поправок в Конституцию РФ будет поддержан большинством граждан нашей страны, уверен член фракции «Единой России» в Великолукской городской думе, координатор проекта «Историческая память» в Великолукском местном отделении партии  Дмитрий Белюков.

Комментируя Псковской Ленте Новостей поправки в Конституцию РФ, которые были одобрены в верхней и нижней палате парламента 11 марта, он отметил наполнение понятия «социальное государство»: МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат. «Таким образом, на конституционном уровне закрепляется обязанность государства обеспечивать соответствующий уровень жизни граждан. Уверен, что такие изменения ожидаемы и будут поддержаны большинством граждан нашей страны», - сказал Дмитрий Белюков.

Не менее важной ему представляется поправка, которая направлена на защиту исторической правды, сохранение исторической памяти. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значение подвига народа при защите Отечества не допускается», - говорится в тексте проекта закона. «Считаю, что сегодня наше общество и государство, пройдя непростые годы национального примирения и согласия, лучше понимают ценность исторического опыта, самобытность и устремленность в будущее на основе традиций и преемственности поколений», - заключил Дмитрий Белюков.

Напомним, на общенародное голосование 22 апреля будут вынесены изменения в Конституцию, которые в 3-м чтении приняла Государственная Дума и Совет Федерации. Всего в проект было внесено более 200 поправок, которые затрагивают многие сферы жизни государства и общества.

Теги: #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Пишем Конституцию вместе Дмитрий Белюков: Сегодня наше общество и государство лучше понимают ценность исторического опыта и самобытность Что россияне знают о поправках к Конституции? Пишем Конституцию вместе. 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