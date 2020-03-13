Общество

Ульяна Михайлова: Социальные завоевания, которых добились независимые профсоюзы РФ, необходимо закрепить конституционно

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова призвала профсоюзных активистов и всех жителей Псковской области выразить свое мнение по поправкам в Конституцию РФ, приняв участие в голосовании 22 апреля.

«Поправки в Конституцию РФ приняты Государственной Думой, одобрены региональными законодательными собраниями, утверждены Советом Федерации. 22 апреля свое слово должны сказать все мы, граждане Российской Федерации. Я понимаю, что единства во мнениях быть не может. Но искренне убеждена, что выразить свое мнение путем голосования — наш общий долг», - отметила Ульяна Михайлова, сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

Она также подчеркнула, что Псковский областной совет профсоюзов призывает псковичей принять участие во всенародном голосовании.

«Почему я лично поддержу поправки в Конституцию? Потому что считаю совершенно необходимым надежно закрепить те социальные завоевания, которых с таким трудом добились независимые профсоюзы РФ за последние два года. Поправка в 75-ю статью Конституции о том, что государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации для профсоюзных активистов является наиважнейшей. Я напомню, как драматично в Псковской области в 2016 году проходило обсуждение и подписание первого регионального соглашения о минимальной заработной плате. Тогда МРОТ в целом по стране не был привязан к прожиточному минимуму, он находился на уровне 7 тысяч 500 рублей - и только эту сумму наши социальные партнеры в лице администрации Псковской области могли гарантировать работникам бюджетной сферы. При этом псковский бизнес отчаянно сопротивлялся закреплению нормы о минимальном размере оплаты труда не ниже прожиточного минимума по региону - тогда это была сумма в размере 11450 рублей. В целом по стране МРОТ приравняли к прожиточному минимуму лишь с 1 мая 2018 года. Теперь эта норма будет закреплена в основном законе страны и никакое сопротивление ей будет невозможно - если народ выразит свою поддержку, к чему мы призываем всех членов профсоюзов Псковской области.

Мы поддерживаем поправки в Конституцию РФ, потому что ими закрепляется обязательная индексация пенсий не реже одного раза в год - и эта поправка не допускает двусмысленных толкований.

Еще одна конституционная поправка, которая нам очень дорога - это индексация социальных выплат. Это тоже очень важно: мы помним годы, когда индексация социальных выплат не производилась из-за недостатка бюджетных средств - на региональном уровне, во всяком случае. Я не думаю, что субъект Федерации найдет возможность отказаться от индексации, которая станет конституционной нормой. Призываю своих коллег, товарищей, всех жителей Псковской области помнить об этом, принимая решение об участии в голосовании. Мы должны сказать свое слово», - считает лидер Псковского облсовпрофа.