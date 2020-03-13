Общество

СФ утвердил решения всех регионов о поддержке поправок в Конституцию

Совет Федерации принял на внеочередном пленарном заседании в субботу постановление о результатах рассмотрения региональными парламентами закона о поправке к Конституции РФ, тем самым утвердив положительные заключения на документ всех 85 российских регионов.

За это решение проголосовали 164 сенатора, против был один, воздержавшихся не было. Закон о поправке к Конституции «рассмотрен и одобрен законодательными (представительными) органами государственной власти 85 субъектов Российской Федерации», отмечается в постановлении Совета Федерации. В нем также говорится, что документ направляется президенту и в региональные парламенты. Постановление вступает в силу сегодня.

В ходе обсуждения вопроса председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что одобрение закона всеми парламентами регионов является убедительным свидетельством того, что «в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство российского государства, федеральная власть, субъекты РФ едины».

Спикер СФ попросила всех сенаторов активно включиться в работу по разъяснению населению в своих регионах предложенных в Конституцию изменений. «Пожалуйста, побольше встреч с людьми, в разных аудиториях, в разных форматах. Люди должны знать, отчетливо понимать и осознавать, за что им предстоит голосовать», - обратилась Матвиенко к коллегам.

Президентский законопроект был одобрен Советом Федерации 11 марта. Документ расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь.

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Теперь президент РФ должен направить запрос в Конституционный суд (КС) РФ, который в течение 7 дней даст заключение о соответствии либо несоответствии вносимых поправок основополагающим положениям Конституции. В случае положительного решения КС РФ, глава государства издает указ о проведении общероссийского голосования, в ходе которого россияне примут окончательное решение о вступлении в силу поправок.

Как ожидается, голосование пройдет 22 апреля, который будет объявлен нерабочим днем. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших в нем участие. Если решение на общероссийском голосовании будет положительным, президент издаст указ о включении этих поправок в текст Конституции.