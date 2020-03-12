Общество

Псковское областное Собрание поддержало поправки в Конституцию РФ

Депутаты Псковского областного Собрания на внеочередной сессии 12 марта одобрили федеральный закон о поправке в Конституцию Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, вопрос о поправках к Конституции РФ в повестку внес председатель областного Собрания Александр Котов. Он напомнил на сессии, что президент озвучил инициативу о поправках в Конституцию в своем послании Федеральному Собранию, после чего была создана рабочая группа. На ее рассмотрение поступило около тысячи поправок.

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» принят Госдумой, одобрен Советом Федерации и направлен в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

«Необходимо, чтобы не менее двух третей законодательных органов власти субъектов РФ одобрили этот закон. Мы с вами полноправные участники этого процесса и не можем оставаться в стороне», - отметил Александр Котов и предложил депутатам рассмотреть вопрос.

Он также напомнил, что предложенные президентом РФ Владимиром Путиным изменения можно разделить на два блока. Один из них связан с уточнением полномочий органов власти, а второй условно можно назвать социальным. Он связан с закреплением положений, гарантирующих социальное обеспечение граждан Российской Федерации: пенсионное обслуживание, индексацию пособий, установленных региональными и федеральными законами и т. д. Эти поправки, по словам спикера, отражают ситуацию, в которой сейчас находится страна.

Напомним, комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания сегодня утром большинством голосов рекомендовал одобрить федеральный закон о поправке к Конституции Российской Федерации и вынести его на сессию. Поддержала закон и фракция «Единая Россия» в регпарламенте.

Между тем, руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг после длинного спича о 20-летнем правлении Владимира Путина высказался против принятия поправок в Конституцию. Он предрек, что увековечение власти Путина сулит расплату. Напомним также, что фракция коммунистов решила не поддерживать поправки в основной документ страны, о чем заявил руководитель фракции Петр Алексеенко.

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Слова поддержки поправок высказали Борис Полозов, Ульяна Михайлова и Наталья Тудакова. В конечном счете за принятие поправок проголосовали 36 депутатов. 5 воздержались, 2 высказались против.