Общество

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой

​Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой вменяют публичное оправдание терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Об этом сама Прокопьева написала в Фейсбуке.

Фото: Фейсбук

«12 марта 12 томов дела ушли в прокуратуру, уже 16-го обвинительное заключение на 99 листах утверждено», - написала она.

Как сообщалось, в ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла в эфир программа Прокопьевой, где она анализировала теракт, совершенный на территории страны, и высказала свое мнение о действиях террориста. По мнению следствия, в своей программе она допустила оправдание терроризма. 20 сентября следствие предъявило ей обвинение в публичном оправдании терроризма.

Прокуратура Псковской области ранее признала законным и обоснованным решение о возбуждении дела в отношении Прокопьевой. «Прокопьева подозревается в совершении действий, направленных на публичное оправдание терроризма, совершенных с использованием СМИ либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», - отмечалось в сообщении прокуратуры.

19 октября СКР было завершено следствие по уголовному делу Светланы Прокопьевой, материалы дела были переданы для ознакомления обвиняемой, а также в прокуратуру.

В декабре 2019 года уголовное дело Светланы Прокопьевой было возвращено прокуратурой для проведения дополнительного расследования.

В разные годы Прокопьева работала в газетах «Псковская губерния» и «Псковская правда», а также в ЭПИ «Псковская Лента Новостей», на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове и «Радио Свобода».