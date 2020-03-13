Общество

КС РФ признал поправки к Конституции соответствующими основному закону

Конституционный суд Российской Федерации признал соответствующими Основному закону страны законопроект о поправке к Конституции и в части их содержания, и в части процедуры принятия.

Заключение опубликовано на сайте КС РФ в понедельник, пишет «Интерфакс».

«Порядок вступления в силу статьи 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствует Конституции Российской Федерации», - говорится в заключении.

«Не вступившие в силу положения Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" соответствуют положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации», - отмечается в тексте документа.

Настоящее заключение окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу немедленно после его официального опубликования, действует непосредственно и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами и незамедлительно направляется президенту Российской Федерации, подчеркивается в тексте.