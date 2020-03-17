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Общество

Игорь Дитрих: Поправки в Конституцию повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере

18.03.2020 21:41|ПсковКомментариев: 0

Поправки в Конституцию хорошо повлияют на жизнь людей и повлекут положительные изменения в социальной и политической сфере. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказал депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача по хирургии государственного учреждения здравоохранения «Псковская областная больница» Игорь Дитрих. 

«Все предложенные поправки важны, а вот их своевременность относительна. Некоторые из них созрели для внесения еще в более ранние сроки. Получились только сейчас, и это абсолютно правильно. Мы живем не первый год и будем жить еще много лет, жизнь течет и главный документ страны должен ей соответствовать. Все изменения должны происходить исключительно с думой о людях, нужно делать все для того, чтобы в стране стало лучше жить», - считает Игорь Дитрих.

Он отметил, что наиболее важным ему представляется блок социальных поправок. «По роду деятельности я ближе к социальной сфере, поэтому для меня все поправки, которые связаны с социальным блоком находятся на первом месте. Семья состоящая из мужчины и женщины, приоритет детей, здравоохранения. И, конечно, я полностью поддерживаю поправку относительно возможности президента выставить свою кандидатуру на следующий срок», - отметил спикер.

«Вся моя семья, все друзья и знакомые, мы все пойдем на голосование 22 апреля и обязательно поддержим эти поправки», - заключил Игорь Дитрих.

Теги: #Конституция РФ #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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