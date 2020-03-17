Общество

В Псковской области на коронавирус проверено 308 человек

В настоящее время в Псковской области на коронавирус проверено 308 человек. «Более 250 тестов уже проведено с отрицательным результатом, оставшиеся будут в ближайшие дни», - заявил в Инстаграм губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам губернатора, в Псковской области сейчас можно делать 100 тестов в сутки (вчера было 60).

«Мы принимаем меры для дальнейшего расширения этих возможностей», - подчеркнул губернатор.

Глава региона обозначил, что в настоящее время «необходимо оперативно отработать главные группы риска». В их число входят граждане, вернувшиеся из стран со сложной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, а также те, кто с ними контактировал.

«На тестирование также направляются люди с очевидными симптомами коронавирусной инфекции по рекомендации лечащего врача. Сейчас такая ситуация, когда каждый человек с признаками ОРВИ имеет здоровое желание проверить свой диагноз. Но, если направить на исследование всех, будут сложности с отработкой приоритетных групп. Есть объективная необходимость следовать плану, и я прошу отнестись к этому с пониманием. Региональный штаб действует по общему регламенту, шаг за шагом выполняя федеральные рекомендации, а иногда идёт на опережение – некоторые меры уже сейчас рекомендуются для использования в других регионах», - сообщил Ведерников.

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Он также добавил, что в регионе прорабатываются дополнительные возможности для увеличения количества тестов.