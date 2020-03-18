Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей

Наспех сделанная в 1993 году Конституция России нуждается в новой редакции и поправках, потому что за это время произошли заметные изменения в жизни государства и ее граждан. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук.
«Не столь важно, почему эти поправки появились именно сейчас, а не раньше или позже. Я не зацикливаюсь на этом, важно, что это действительно нужные изменения. Жизнь изменилась, мы изменились, поэтому, вне всякого сомнения, поправки в Конституцию очень нужны», - поделилась она.
Светлана Мельничук подчеркнула, что для пенсионеров в первую очередь важны поправки по индексации пенсии. «В том числе и для меня. Я - работающий пенсионер. Пенсию с 2016 года не индексируют. Я значительно теряю на этом, и мне немножко обидно, ведь мы платим налоги, за нас отчитывается работодатель. Поэтому эта поправка очень важна и очень нам нужна», - высказалась она.
Еще один принципиально важный, на ее взгляд, момент, нашедший отражение в поправках, - приоритет национального законодательства над международным правом. «Почему для Франции или Италии главенствующими являются их законы, а мы должны подчиняться кому-то еще? Мы должны быть самостоятельными, уверенными в себе – для этого наше государство должно работать по нашим законам», - пояснила Светлана Мельничук свою точку зрения.
Еще один важный момент, по ее словам, касается территориальной целостности и политической стабильности России.
Она особо отметила тот факт, что в Конституцию могут быть добавлены положения о семейных ценностях. «Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей, которые нам пытаются навязать и которые нам абсолютно не нужны. Есть семья – человек живет долго и счастливо, нет семьи – это мучение. Папа и мама были, есть и будут», - заявила Светлана Мельничук.
Она сообщила, что 20 самых активных членов регионального отделения «Союза пенсионеров России» с большим удовольствием зарегистрировались как волонтеры Конституции. «Мы не только пойдем голосовать, но и проведем работу по оказанию помощи при проведении голосования. Только особые обстоятельства могут меня заставить не принять участие по голосованию о поправках в Конституцию. Я всю жизнь активно участвую в жизни нашего государства и нашего региона. Голосовать обязательно пойду, если только коронавирус не внесет свои коррективы», - заключила Светлана Мельничук.