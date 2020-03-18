Общество

Светлана Мельничук о поправках в Конституцию: Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей

Наспех сделанная в 1993 году Конституция России нуждается в новой редакции и поправках, потому что за это время произошли заметные изменения в жизни государства и ее граждан. Такое мнение в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук.

«Не столь важно, почему эти поправки появились именно сейчас, а не раньше или позже. Я не зацикливаюсь на этом, важно, что это действительно нужные изменения. Жизнь изменилась, мы изменились, поэтому, вне всякого сомнения, поправки в Конституцию очень нужны», - поделилась она.

Светлана Мельничук подчеркнула, что для пенсионеров в первую очередь важны поправки по индексации пенсии. «В том числе и для меня. Я - работающий пенсионер. Пенсию с 2016 года не индексируют. Я значительно теряю на этом, и мне немножко обидно, ведь мы платим налоги, за нас отчитывается работодатель. Поэтому эта поправка очень важна и очень нам нужна», - высказалась она.

Еще один принципиально важный, на ее взгляд, момент, нашедший отражение в поправках, - приоритет национального законодательства над международным правом. «Почему для Франции или Италии главенствующими являются их законы, а мы должны подчиняться кому-то еще? Мы должны быть самостоятельными, уверенными в себе – для этого наше государство должно работать по нашим законам», - пояснила Светлана Мельничук свою точку зрения.

Еще один важный момент, по ее словам, касается территориальной целостности и политической стабильности России.

«Нас радует поправка, что наше государство никому не немерено ни дарить, ни продавать свои территории. Мы, пенсионеры, хотели бы стабильности. Для нас важно, кто будет принимать важные волевые решения в государстве. Пусть во власть приходят новые люди, пусть молодежь идет к власти, и я очень рада, что сейчас очень много молодых людей, которые готовы работать за веру, правду и на перспективу. Это очень здорово. Но зависеть от различного рода катаклизмов в стране не хотелось бы. Должны быть стабильность. Должна быть уверенность в том, что наши дети, наши внуки будут жить достойно. Именно на это, как мне кажется, направлены поправки в Конституцию», - добавила зампредседателя регионального отделения «Союза пенсионеров России».

Она особо отметила тот факт, что в Конституцию могут быть добавлены положения о семейных ценностях. «Мы должны оберегать наши традиции и не допускать никаких глупостей, которые нам пытаются навязать и которые нам абсолютно не нужны. Есть семья – человек живет долго и счастливо, нет семьи – это мучение. Папа и мама были, есть и будут», - заявила Светлана Мельничук.

Она сообщила, что 20 самых активных членов регионального отделения «Союза пенсионеров России» с большим удовольствием зарегистрировались как волонтеры Конституции. «Мы не только пойдем голосовать, но и проведем работу по оказанию помощи при проведении голосования. Только особые обстоятельства могут меня заставить не принять участие по голосованию о поправках в Конституцию. Я всю жизнь активно участвую в жизни нашего государства и нашего региона. Голосовать обязательно пойду, если только коронавирус не внесет свои коррективы», - заключила Светлана Мельничук.