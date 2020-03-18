Общество

Директор великолукской гимназии о поправках в Конституцию: В современном мире нам необходима защита исторической правды

Все поправки в Конституцию одинаково важны, они направлены на укрепление государственности и заботы о каждом гражданине нашей страны. Такое мнение высказала депутат Великолукской городской Думы, директор гимназии имени С. В. Ковалевской Татьяна Фомченкова.

«Первая часть касается общегосударственных, культурных и образовательных сторон нашей жизни. Я имею в виду и создание федеральных территорий, и защиту исторической правды, которая так необходима в современном мире, и приоритет семейного воспитания, а также закрепление и совершенствование самобытности культур различных народов Российской Федерации. Здесь же хочется сказать, что молодежная политика впервые введена в российскую Конституцию. Для меня это важный момент развития общества», - поделилась собеседник.

Татьяна Фомичева отметила, что многие поправки позволят россиянам быть уверенными в завтрашнем дне. «Вторая часть поправок затрагивает семью каждого человека. Вносимые изменения призваны защитить россиян, в том числе и в материальном плане. Речь, в частности, об определении оплаты труда не ниже МРОТ, индексации пенсий и различных социальных выплат. Всё это, безусловно, позволит менее защищенным категориям граждан обрести уверенность в завтрашнем дне. Я также считаю, что поправки, которые касаются лиц, занимающих государственные должности, а также исполняющих депутатские полномочия, абсолютно верны», - рассказала она.

«Конституция государства - это важнейший закон, который, безусловно, является гарантией нашей жизни, жизни внутри общества, внутри государства, в целом мире. Меняется мир, и Конституция Российской Федерации тоже должна быть мобильна и отвечать запросам современного общества. Поэтому поправки в Конституцию в целом я поддерживаю, потому как они направлены на укрепление государственности и заботы о каждом гражданине нашей страны», - заявила Татьяна Фомичева.

«Конституция пишется на десятилетия вперед, поэтому я пойду на общероссийское голосование и призываю не остаться безучастными и выразить свою точку зрения», - заключила депутат.