Общество

Псковский волонтер: Социальный блок поправок в Конституцию касается всех - работающих, пенсионеров и детей

Политический блок поправок в Конституцию очень важен, в том числе с точки зрения закрепления территорий. А для населения, конечно, самый значительный - это социальный блок. В нем поправки направлены на всех и касаются каждого - и работающих, и пенсионеров, и детей. Такую позицию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей высказала руководитель Ресурсного центра добровольчества ПсковГУ Алена Козлова.

Алена Козлова отметила, что с точки зрения позиционирования государства очень важно закрепить в Конституции такие понятие как семья, дети, патриотизм. «Я придерживаюсь консервативных взглядов в этом отношении, поэтому полностью поддерживаю закрепление понятия семьи, особенно учитывая европейские тенденции, такие как однополые браки. Позиция о том, что семья - это мужчина, женщина и дети для меня очень близка», - заявила спикер.

По ее мнению, поправки в Конституцию действительно назрели. «Конституция принималась, можно сказать, в спешке и давно, с того момента многое изменилось и главный закон страны требует доработок. Я сама собираюсь идти на голосование, и призываю всех знакомых не оставаться в стороне. Совсем не сложно придти на избирательный участок, а голосование через Госуслуги вообще не отнимает времени. Это очень удобно. Мне кажется, в таком вопросе очень важно выразить свою позицию. Хорошо, что внесение поправок в целом заинтересовало людей в Конституции, многие стали ее читать, изучать. Что из себя представляет главный закон государства необходимо знать каждому. Сейчас эта тема широко обсуждается, очень хорошо, что люди интересуются», - заключила Алена Козлова.