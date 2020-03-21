Общество

Названы варианты проведения выборов председателя Псковского облсовпрофа в условиях ограничений, связанных с коронавирусом

Лидер Псковского областного Совета профсоюзов Ульяна Михайлова озвучила возможные варианты проведения выборов нового председателя облсовпрофа при условии продолжения действия ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса.

«Саму конференцию облсовпрофа (на которой состоятся выборы председателя — ред.) пока обсуждать рано. Что будет 8 июня и будут ли действовать ограничительные меры, мы не знаем», - сообщила она в ходе «прямой линии» 23 марта.

Но если они будут, то, по словам Ульяны Михайловой, можно провести конференцию онлайн с трансляцией в большом зале или принят решение об уменьшении количества делегатов конференции. «Подобной практикой на территории страны пользуются. А практика организации дистанционного формата конференции у нас отсутствует, но и это можно провести при условии, если мы внесем изменения в устав облсовпрофа», - отметила лидер псковских профсоюзов.

Выдвижение кандидатов на пост председателя областного Совета профсоюзов, по ее словам, уже идет. Пока выдвинут руководитель одного из отраслевых профсоюзов Игорь Иванов. «Полагаю, выборы будут альтернативные, так как есть еще инициативы со стороны председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой и заместителя председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича», - сказала она.

«Мы полагаем, что мы достойные канадидаты. Мы выполнили все поручения на прошлый пятилетний период, сохранили и преумножили профсоюзное имущество, добились динамики в решении социальных проблем и в увеличении численности профсоюзов, создали уникальную систему поддержки регионального профактива.Нам удается строить правозащитные кампании, поэтому мы считаем, что мы - хорошая команда и способны в очередной раз в условиях нестабильного функционирования вывести организацию на хороший уровень в следующий пятилетний период», - резюмировала Ульяна Михайлова.

Напомним, отчетно-выборная конференция Псковского областного совета профсоюзов, на которой пройдут выборы председателя облсовпрофа, состоится 8 июня.