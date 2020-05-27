Общество

Пскович о поисках пропавшей трехлетней девочки: На дачах народу как на Дне города

Член молодежной избирательной комиссии Псковской области Алексей Петров принял участие в поисках пропавшей трехлетней Вари в СНТ «Кебь» и поделился впечатлениями на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сообщает «МК в Пскове».

«Для тех, кто не знает, рассказываю, что СНТ "Кебь" - это не маленький район участков, где огородов раз, два и обчелся. Это огромный садоводческий поселок, в котором проходят узкие дороги от забора до забора. Иногда даже двум машинам проблемно разъехаться. Улицы этих участков очень длинные, много перекрестков на этих улицах», - написал пскович и подчеркнул: свои владения дачники огораживают высокими глухими заборами, через которые ребенок не проберется.

«Дома, в которых никто не живет, обысканы и не раз уже. Практически около каждого куста все истоптано. Там военных столько, что кошмар, МЧС, полиция, следственный комитет. Народу днем как на Дне города», - поделился последними новостями пскович.

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Напомним, 23 мая около 21.00 в садовом некоммерческом товариществе «Кебь» пропала трехлетняя темноволосая девочка Варвара Попова. При наличии какой-либо информации о местонахождении ребенка просят сообщать по телефонам 89532395914, 89009964516 или 112.