Общество

946 человек заразились коронавирусом в Псковской области

946 случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Псковской области на 1 июня. Об этом сообщил сегодня, 1 июня, главный государственный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сегодня к вечеру или к завтрашнему утру рубеж в 1000 зараженных будет перейден», - уверен Александр Нестерук.

По его словам, наибольшее количество зараженных коронавирусом в возрастной группе от 30 до 49 лет — 320, от 0 до 17 — 74 случая, молодые люди от 18 до 29 лет — 75 человек, от 50 до 64 — 222 человека, старше 65 лет - 176.