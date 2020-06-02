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Врач-педиатр рассказала псковичам, как укрепить иммунитет детей летом

03.06.2020 10:51|ПсковКомментариев: 0

Лето — это не только маленькая жизнь, но и прекрасная пора для укрепления детского здоровья. Теплое солнышко, фрукты и ягоды, свежий воздух — все это плодотворно сказывается на здоровье ребенка, отмечают специалисты. И, казалось бы, картина ясна и понятна. Больше прогулок, солнца и воды. Но возникает много вопросов. А как долго может купаться ребенок? Как избежать солнечных ожогов, как предотвратить пищевые отравления и как подготовить ребенка к смене климата?

О профилактике детского здоровья летом корреспондент ЦДИ поговорил с псковским врачом-педиатром Ириной Запольских.

- Правда, что летом особенно важно укреплять детский иммунитет? Или сезонность не имеет значения?

- Иммунитет важно укреплять круглогодично. Просто летом удобнее начинать закаливаться тем, кто к этому делу не приобщен. Именно летом созревает много свежих овощей, фруктов и зелени, которые богаты витаминами. Всем известно, что в период хранения все ценные вещества в овощах и фруктах разрушаются, и зимой мы получаем от них только глюкозу и клетчатку.

Также именно летом организм восстанавливается после зимы и перенесенных вирусных инфекций (ОРВИ), так как летом меньше болеют, меньше нагрузка на организм. Школьники эмоционально отдыхают, что тоже очень важно. Истощенный организм более восприимчив к инфекциям. Многие имеют возможность летом уехать из города на свежий воздух, получить все блага природы.

Я думаю, у многих сложилось впечатление, что летом необходимо укреплять иммунитет именно по этим причинам. Не может организм все время быть в напряжении во всех смыслах. Необходим отдых. Этот отдых получаем мы исключительно летом. А отдыхая, повышаем свои резервы и эмоциональные, и физические, и повышаем сопротивляемость организма к инфекциям. 

- Как закаливать ребенка летом? Возможно ли это делать в городе? 

- Закаливать можно когда угодно и где угодно. Для этого необходимо лишь желание и самодисциплина. Начинать надо всегда с малого. Например, с контрастного душа стоп. Для первого раза возьмите чуть прохладную воду. Обычно вода наливается в два тазика. В первый – теплая, во второй – прохладная (со временем температура воды в этом тазике доводится до холодной). Параллельно начинаем обливать выше стоп, затем до колен, потом ноги и так далее. Так можно довести спокойно до того, что ребенок будет обливаться прохладной водой. 

Следующий вариант – ежедневная утренняя зарядка с открытыми окнами в одном нижнем белье с голыми стопами. При этом на полу можно разложить влажные полотенца, чередуя с ортопедическими ковриками. Ребенок идет по кругу по этой самой тропиночке, выполняя задания. Именно такой вариант был в нашем детстве, в советское время. Стараться спать с открытыми окнами. 

Еще один вариант, как дополнение к вышесказанному – это прогулка на площадке (в песочнице) босиком. Мы именно так и делаем с мамочками на нашей площадке. Предварительно убираем весь мусор и стекла.  Далее дети спокойно снимают обувь и бегают. Конечно, мы обговариваем, куда они могут идти босиком. Чаще всего это сама песочница, окружающая трава, асфальтная тропинка, рядом организованная тропинка из камушков. Всем известно, что в стопе имеется большое количество активных точек. Бегая босиком, мы их постоянно стимулируем, что, в свою очередь, благоприятно влияет на здоровье в целом. 

- Солнечный удар. Реально ли получить его в нашем регионе? Как обезопасить ребенка?

- Солнечный удар – это болезненное состояние, расстройство работы головного мозга вследствие интенсивного или продолжительного воздействия солнечного света на поверхность головы. Из этого определения уже можно четко сказать, какие причины и как можно защититься. В нашем регионе вполне получить солнечный удар. Для этого не много надо. Опасны солнечные удары тем, что нарушается микроциркуляция головного мозга, организм перегревается, нарушается работа головного мозга. Оттуда и вся симптоматика в виде повышения температуры, головокружения, обморока. Чтобы предотвратить солнечный удар, необходимо соблюдать ряд простых правил:

- Гулять до обеда или после обеда. В самый пик жары сидеть в тени.
- Пользоваться головными уборами (шляпки, косынки, кепки), желательно белого цвета, чтобы отражались солнечные лучи.
- Пить побольше жидкости. К этому понятию я отношу простую воду, чаи и компоты без сахара. Соки и сладкие напитки, наоборот, еще больше обезвоживают организм и, таким образом, способствуют перегреву.  

- А можно ли ребенку загорать? Что делать, если на коже появился солнечный ожог?

- Загар – это изменение цвета кожи за счет отложения в ней пигмента под воздействием солнечных лучей. Этот пигмент вырабатывается, чтобы защитить наш организм от опасных спектров УФ-лучей. В наше время идет культ быть загорелым, шоколадным. Конечно же, польза от присутствия на солнце есть. Под воздействием солнечных лучей вырабатывается витамин Д, который активно участвует во многих процессах, в том числе и в укреплении иммунитета. Но усердствовать не стоит. Можно получить ожоги.

Чтобы не получить ожог, необходимо тоже соблюдать ряд правил:

- Загорать в утренние часы. Дозированно.
- Пользоваться защитными кремами. Особенно тем детям, чья кожа очень белая и быстро краснеет. 
- После загара тоже необходимо использовать питательные, увлажняющие крема, так как от воздействия солнечных лучей кожные покровы «высушиваются», особенно после купания, когда идет активное обветривание тела.

Если ребенок уже получил ожог, то нужно воспользоваться лечебными мазями и при необходимости обратиться за медицинской помощью. Бывает, что ожоги сопровождаются повышением температуры тела. В этом случае необходимо принимать жаропонижающие и и обеспечить обильное питье.

- Летом дети едят много новой пищи. И это не только фрукты, овощи и ягоды, но и мороженое и другая еда, которую можно купить на прогулке. Как избежать отравления? И что делать, если это произошло?

- Пищевые отравления летом бывают очень часто. Чаще причиной бывают испорченные продукты, немытые фрукты и овощи, сырая вода или вода из природных источников. Как предотвратить?

Пить желательно бутилированную воду, особенно в путешествиях. Питаться свежеприготовленной пищей. Не готовить на несколько дней вперед, быть очень внимательным, когда покупаете продукты в магазине, особенно йогурты и творожки. Обращайте внимание не только на срок годности, но и на условия хранения, внешний вид упаковки, крышки. Не рекомендуется увлекаться консервами. Они чаще летом портятся. Тщательно мойте фрукты и овощи (мыльным раствором).

Если вдруг настигла эта учесть, первое, что вы должны делать – это отпаивать. Отпаивать специальными готовыми солевыми растворами, потому что со рвотой мы теряем соли. Развивающийся дефицит солей и жидкости вызывает сгущение крови и в худшем случае - отек головного мозга. У маленьких детей осложнения развиваются более стремительно. Поэтому важно начинать отпаивать незамедлительно, еще до приезда бригады скорой. Если рвота и разжиженный стул не прекращаются, то обязательно необходимо вызвать скорую медицинскую помощь.  

- Как летом разнообразить рацион, но при этом не нарваться на отравление. Можно ли давать ребенку редкие для его рациона в течение года продукты - арбузы, дыни, клубнику и так далее?

- Летом разнообразить свой рацион очень легко. Созревают ягоды, щавель, овощи, фрукты. Полезно есть это в сыром виде, без термической обработки. Так сохраняются все питательные вещества. Было бы замечательно, если бы дети ели зелень (укроп, петрушку, салат). Но многие отказываются, и заставлять есть не надо. Лучше есть преимущественно то, что вырастили сами или произвели местные агрофирмы. Чем дольше лежит овощ или фрукт, тем меньше в нем остается питательных веществ. 

Чтобы не нарваться на отравления просто не едим испорченное, гнилое и тщательно моем фрукты, овощи, зелень. Летом становятся доступны редкие в течение года продукты. Давать их можно, но соблюдать меру.  Исключение - дети с пищевой аллергией. 

- Как долго можно купаться ребенку? Существует мнение, что если синие губы — пора выходить. Это так?

- Дети очень любят купаться, и запрещать нет смысла. Пусть купаются в реке, море, тазике, надутом бассейне. Это тоже часть закаливания. Я бы рекомендовала купаться с перерывами, по 15 минут. Как правило, за это время ребенок не успевает охладиться. Можно погреться на солнышке и снова зайти в воду. Считаю подобный подход более рациональным, чем сидеть в воде до посинения губ. Часто при посинении губ начинают стучать зубы. Это уже признак переохлаждения ребенка. А при переохлаждении могут обостриться хронические заболевания, активизироваться дремлющие вирусы: герпес, цитомегаловирус и другие.  

Данная публикация носит информационный характер и не является рекламой лекарственных средств.

- Как подготовить ребенка к смене климата, что взять с собой из аптечки, как вести себя в новом месте?

- Первое, что я говорю родителям своих детей: нельзя планировать дальний отдых меньше, чем на две недели. В течение первой недели идет адаптация ребенка к новым условиям, и только на второй неделе ребенок начинает получать удовольствие от выезда на море.

Рекомендуемые правила:

- Не пытаться получить от поездки все и сразу. Начинаем с малого.
- Выходим на пляж в первую половину дня и во вторую на короткий промежуток времени с последующим увеличением времени пребывания.
- В обед (самый жаркий период) находимся в тени.
- Пьем в путешествиях только бутилированную воду.
- Что касается питания, то не пытаемся попробовать все и сразу. В день по одному новому продукту.
- Следите, чтобы ребенок не заглатывал воду с водоемов. 
- Стараемся хотя бы 1-2 раза в день есть горячее (супы, каши).

Фото: из личного архива Ирины Запольских, pexels.com.

Теги: #здоровье #дети
Источник: Псковская Лента Новостей
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