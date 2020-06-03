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О возможности закрытия города из-за вспышки COVID-19 на Великолукском мясокомбинате заявил Михаил Ведерников

У 43 работников Великолукского мясокомбината подтвержден коронавирус. В зоне риска находятся 1,5 тыс. сотрудников. Об этом 4 июня на совещании с медицинским сообществом региона сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, по итогам проверки Роспотребнадзора был выявлен ряд нарушений — к примеру, некоторые сотрудники ходили на работу с признаками ОРВИ, и руководство не принимало никаких мер. Михаил Ведерников отметил, что за счет предприятия будет проведено тестирование всех работников.

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«Вспышки такого масштаба могут привести к закрытию предприятия, руководство мясокомбината ходит по краю, если это перекинется на другие предприятия, то придется закрыть не только все предприятия, но и, возможно, весь город», - заявил губернатор.

Напомним, 29 мая стало известно о том, что на «Великолукском мясокомбинате» зарегистрирован очаг заболевания коронавирусом. Неблагоприятная ситуация сложилась в в двух цехах - колбасном и транспортном. На текущий момент на производстве выявлено более 40 заболевших.