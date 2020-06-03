Общество

Депутат Дмитрий Михайлов не исключил, что изменит свое мнение по поправкам в Конституцию

«Мое мнение по поводу Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию может поменяться в сторону бойкота», - не исключил второй секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов.

Как он отметил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, это будет не голосование, а, скорее, опрос. «Моя точка зрения может поменяться в сторону бойкота, но пока я придерживаюсь к тому, что надо прийти и проголосовать против. Я как гражданин пока остановился на этом», - сообщил гость студии.

Изменения в Конституцию, по его словам, назрели давно, «и нам уже давно надо было сделать все для того, чтобы изменить нынешний курс развития страны, направив его на более прогрессивные, социалистические рельсы». Тот факт, что россиянам придется голосовать за поправки в Конституцию одним пакетом, Дмитрий Михайлов считает «манипуляцией» со стороны власти, поскольку в этом пакете как положительные поправки, так и негативные.

«Подлинный демократический процесс должен предусматривать отдельное голосование по каждой поправке, и это будет правильно», - убежден гость студии. При этом Дмитрий Михайлов напомнил, что коммунисты на федеральном уровне предложили в Конституцию около ста поправок, а отражение в предлагаемом пакете нашли лишь 15.

Кроме того, второй секретарь обкома полагает, что выработанная процедура проведения общероссийского голосования за поправки упрощает возможность для фальсификации результатов. «Наблюдателей от партий на голосовании не будет, при получении бюллетеня паспортные данные человека вноситься в общий реестр не будут — там будет только фамилия, подпись и место прописки. И это прямой путь к фальсификации», - убежден Дмитрий Михайлов.