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Координатор реготделения ЛДПР назвал правильным решение об общероссийском голосовании летом

Решение о проведении всенародного голосования летом является правильным. Такую позицию в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Артем Васильев.

«Я согласен с тем, что голосование нужно проводить летом. Если бы его назначили на сентябрь и сделали бы общие большие выборы, то у людей была бы размытая картина: где-то будут проходить губернаторские кампании, где-то волостные, муниципальные выборы. Для голосования по главному документу страны должен быть отдельный день», - заявил Артем Васильев.

Координатор реготделения ЛДПР выразил солидарность с партийным лидером Владимиром Жириновским и заявил, что изменения в Конституцию давно назрели. «Изменения нужны, Конституция не менялась довольно долго, а это главный документ нашей страны, который должен соответствовать времени», - сообщил он.

Он отметил, что партия полностью поддерживает социальный блок поправок. «Социальный блок очень важен, более того, какие-то поправки были внесены нашими депутатами в Государственной Думе. А такие понятия, как патриотизм и память о подвиге, точно должны быть закреплены в Конституции», - заявил Артем Васильев.

Он вспомнил, что в 1993 году ЛДПР принимала активное участие в принятии Конституции. «Сейчас мы поступим также. Будем выставлять наблюдателей через Общественную палату и сами обязательно пойдем на выборы», - сказал Артем Васильев.

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Напомним, голосование по внесению поправок в Конституцию РФ пройдет 1 июля. Изначально оно было назначено на 22 апреля, однако президент Владимир Путин отложил голосование из-за распространения коронавируса.