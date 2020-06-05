Экскаваторщик из Псковской области выиграл в лотерею загородный дом

Анатолий Васильев из Псковской области стал обладателем загородного дома стоимостью 600 000 рублей. Ему повезло в 1325-м тираже «Русского лото».
Мужчина - большой поклонник телелотерей. На счастливый тираж он выбрал билет наобум. О выигрыше узнал, когда смотрел трансляцию розыгрыша по телевизору. Удача улыбнулась победителю накануне его дня рождения.
Победитель забрал выигрыш деньгами. В первую очередь, он купит подарки любимым внучкам.
Анатолий Васильев работает экскаваторщиком. В свободное время он увлекается рыбалкой и огородничеством.